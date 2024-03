"Una riserva naturale per proteggere l’Ortazzo"

Stamattina una delegazione di cittadini presenzierà a Roma per l’Ortazzo presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’obiettivo è ottenere una risposta formale all’istanza – inviata in dicembre 2023 da un gruppo di associazioni tra cui Enpa, Fai delegazione di Ravenna, Federazione Nazionale Pro Natura, Italia Nostra sezione di Ravenna, L’Arca, Legambiente Emilia-Romagna, Lipu, OIPA, Unione Bolognese Naturalisti e Wwf Ravenna – "per chiedere – si legge in una nota di Italia Nostra – l’istituzione di una Riserva Naturale dello Stato da parte degli organi del Ministero con potere decisionale, in ossequio a quanto espresso dall’autorevole parere Ispra (novembre 2023) e alle chiare indicazioni dell’Europa per la conservazione e l’ampliamento delle aree protette. L’istituzione di una Riserva porrebbe al sicuro l’intero comprensorio da qualsiasi uso improprio, mentre invece, a breve (metà marzo), potrebbe concretizzarsi, al doppio del valore iniziale di circa 500 mila euro, il

nuovo passaggio di mano tra imprenditori privati dopo l’inspiegabile mancato acquisto pubblico".