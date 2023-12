Una sala Dantesca a portata di tutti. Non c’è il Poeta, ma tanti capolavori

Per il mese di dicembre la biblioteca Classense ha aperto le porte della sala Dantesca. La sala, in origine un antico Refettorio camaldolese, oggi amplia i suoi orari di apertura grazie a un gruppo di volontari che si sono impegnati nel proporre quest’esperienza unica e artistica al pubblico. "I dipinti di questa stanza hanno un tale fascino che è un peccato non condividerlo e mantenerlo nascosto ai visitatori. L’arte va osservata, interpretata e vissuta", spiega Claudio Morigi, addetto alla sala, amante dell’arte e disposto a condividere tutta la sua passione e conoscenza sull’argomento.

Morigi si rende disponibile al pubblico senza indugiare nel raccontare la nascita e le trasformazioni che la stanza ha subìto negli anni. Il dipinto che domina la stanza cattura l’occhio del visitatore già da fuori, inducendolo ad avvicinarsi e ad essere travolto dall’imponenza della raffigurazione: ’Le nozze di Cana’, realizzata nel 1850 dal pittore Luca Longhi sotto richiesta dell’abate Pietro Bagnoli di Bagnacavallo.

E non finisce qui, lo stupore dello spettatore non si limita alla parte frontale, la testa è invitata a inclinarsi verso l’alto entrando in un avvolgente mondo di colori e luci che dominano la volta con il “Sogno di San Romualdo” dell’artista Marco Peruzzi. "Ma allora perché si chiama sala Dantesca?", questa è la domanda che sorge spontanea tra coloro che vi si recano. "Se non vi sono affreschi che riguardano la storia del poeta o nessun riferimento a una sua opera letteraria, come mai questo titolo?". La stanza, in realtà ribattezzata come “Sala di Dante” nel 1921, prende il suo nome in onore del sesto centenario del noto poeta Dante Alighieri. Inoltre, dal momento in cui l’edificio si è trasformato da monastero in luogo civico, si è presa l’iniziativa di utilizzare la sala per la lettura delle opere del sommo poeta. Oggi, questo angolo della biblioteca è dedicato anche alla presentazione di libri e a una serie di convegni. Insomma, meglio approfittare di questa occasione in cui l’apertura della sala non è limitata agli orari di apertura della biblioteca, ma si amplia ai sabati mattina di dicembre dalle 10 alle ore 13. L’affluenza alla visita varia a seconda dei giorni, tuttavia, la media nei fine settimana si aggira tra le 30 e le 50 persone. "È bello vedere che almeno una ’bella’ parte dei cittadini si interessi a simili esperienze culturali avvicinandosi al mondo dell’arte".

Se durante questo mese non vi è ancora stato possibile usufruire di questa opportunità, ancora vi è tempo, infatti la sala di Dante sarà disponibile anche il 30 di dicembre. In più, su richiesta, è possibile richiedere l’apertura della stanza anche in orari non previsti.

Margherita Tonini