Una scia di undici colpi in città. La polizia arresta Gerardo Sabella

Lo stesso casco scuro e lo stesso scooter Aprilia. E poi una serie impressionante di borseggi culminata con la rapina in un forno di via di Roma. Il corpulento e determinato bandito – così come lo avevano descritto le sue vittime , tutte donne molte delle quali in bici – non si era fermato nemmeno alla vigilia di Natale o a San Silvestro. Undici colpi dal 26 novembre al 24 febbraio, sola andata però: perché la procura è ora convinta di avergli dato un nome: Gerardo Sabella, 40 anni, originario di Benevento ma da una vita a Ravenna tanto da esserne diventato a metà degli anni 2000 uno dei protagonisti della cronaca nera. Per effetto di un corposo cumulo pene, era stato scarcerato giusto la scorsa estate. Ma da sabato sera si trova di nuovo in carcere per effetto di un’ordinanza cautelare emessa dal gip Andrea Galanti su richiesta del pm Stefano Stargiotti per pericolo di reiterazione del reato. Gli elementi che lo hanno inguaiato, si trovano perlopiù negli atti stilati dai poliziotti della squadra Mobile – ha annotato il giudice – e in parte in quelli dei carabinieri del Norm e della polizia locale.

Determinanti per giungere al sospettato si sono dimostrati essere i filmati delle telecamere comunali. Ma hanno contribuito anche il modello di scooter usato: un Aprilia Atlantic grigio non più attuale tra gli utenti della strada. E il tipo di abbigliamento: sempre un giubbotto tipo parka: nero o, in alternativa, beige assieme a un casco modulare di color grigio scuro. A indicare il nome di Sabella ha contribuito anche il percorso seguito dopo i borseggi: sempre verso il quartiere dove – non a caso secondo gli inquirenti – si trova la residenza del sospettato.

In totale sono stati fin qui ricondotti a Sabella, difeso dall’avvocato Alfonso Marra, 15 capi d’incolpazione provvisoria che comprendono varie contestazioni penali: furto aggravato, ricettazione (dello scooter), lesioni personali (per una prognosi di sette giorni) e rapina (in cinque casi: il 24 febbraio al forno dove sarebbe entrato armato di coltello; il 24 dicembre, 30 dicembre e il 4 gennaio quando avrebbe spinto a terra la malcapitata di turno per prenderle la borsa a tracolla; e il primo gennaio quando avrebbe fatto cadere e trascinato un’altra donna sempre per prenderle la borsa).

E si torna qui al 26 novembre, primo colpo della scia. Ore 15: uno sconosciuto in scooter avvicina da tergo una signora che sta pedalando su via Circonvallazione Canale Molinetto; poi, prima di scappare verso via Santi Baldini, le ruba la borsa dal cestino. Dentro ci sono carte di credito, documenti e un Iphone: e prima che venga spento, esattamente alle 15.09 la donna riesce a localizzarlo in via Sant’Anna, a 10 minuti da lì. Qualche giorno dopo gli investigatori iniziano a setacciare la zona: e verso le 17 si imbattono in uno scooter Aprilia Atlantic guidato da un uomo corpulento che sta sfrecciando contromano su via San Vittore. L’uomo poi scende e si avvicina forse per controllare che non siano investigatori quelli in auto: è proprio lui, Sabella, e la sua residenza è a pochi metri da lì. Un particolare curioso: ad avvalorare l’ipotesi che quello sia stato il percorso seguito dal – in quel momento ignoto – borseggiatore, è anche il velox fisso di via Bellucci che lo immortala restituendo così una ulteriore tesserina al mosaico accusatorio.

Il 4 gennaio ci sono i carabinieri alle calcagna del 40enne. Lo notano uscire di casa alle 10.45 per dirigersi verso via Destra Canale Molinetto prima di imboccare una stradina pedonale che collega con via Giustino Fortunato. Viene perso di vista e poi riagganciato in via don Carlo Sala: Sabella in quel momento sta puntando diretto verso il cimitero monumentale dove sosterà una decina di minuti. Poi riparte: alcuni militari lo seguono altri invece ispezionando l’area: e da un canale che costeggia la strada, emerge un borsetta nera da donna.

Andrea Colombari