"Una scuola che accoglie e ascolta"

Docente, psicologa e psicopedagogista. Raffaella Andolfi è da quest’anno la nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Faenza S. Rocco che ha sostituito la storica preside Marisa Tronconi. Prima docente della scuola primaria poi dell’infanzia e infine superiore, Andolfi è anche una psicologa con esperienza nel campo dell’educazione, della formazione e della genitorialità. Il primo incarico da dirigente è stato nel 2019 al Comprensivo Intercomunale 1 Ravenna-Cervia. Poi Faenza. Che tipo di scuola ha trovato? "Una scuola tesa all’ascolto e inclusiva. Un’istituzione chiamata a rispondere, nel concreto, alla domanda di formazione in primis umana, poi culturale e relazionale di ogni singolo alunno". Qual è la sua idea di scuola? "La scuola è basata sulla comunicazione, che deve passare dal riconoscimento reciproco. È facile dedurne che la scuola rappresenta un incredibile motore di coesione sociale, al pari del volontariato, dei cui valori deve essere intrisa". Cos’è per lei la cultura che la scuola deve promuovere? "Alla scuola la società richiede il compito e la funzione di incentivare la cultura, non polverosa e stantia, ma intesa come crescita complessiva e multiprospettica della persona. La cura e la crescita dell’individuo, tramite la condivisione e la creazione della cultura, è anche cura e crescita della società. La cultura è, infatti, medicina molto...