Una scuola per Fabrizio. L’elementare di Classe porterà il nome di Matteucci

Fu l’allora sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci (nella foto in alto), a far ricostruire in poco più di un anno la scuola elementare di Classe che aveva gravi problemi di statica. Ora quell’istituto porterà il nome di chi fu primo cittadino di Ravenna dal 2006 al 2016, e che morì improvvisamente il 16 febbraio 2020.

La proposta di intitolazione è partita nel novembre del 2023 dal consiglio di interclasse e dal collegio dei docenti, è stata fatta propria dal consiglio dell’Istituto Comprensivo statale Randi e ha ricevuto il parere favorevole della giunta comunale, della Prefettura e del ministero dell’Interno. Il decreto conclusivo di intitolazione è stato poi emanato dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale. Domani l’intitolazione avverrà ufficialmente nel corso di una cerimonia, dalle 9.30 con protagonisti i bambini che oggi la frequentano, assieme a una delegazione di quelli che l’anno scorso hanno fatto la quinta, e che sono stati autori della targa in mosaico con il nome di Fabrizio Matteucci, che suggellerà l’intitolazione.

Alla cerimonia ci saranno anche il personale, il consiglio dei ragazzi, una delegazione dell’Associazione genitori delle scuole di Classe, i familiari di Fabrizio Matteucci, il regista e drammaturgo Marco Martinelli. "Fabrizio sarebbe stato profondamente felice di sapere che questa scuola porta il suo nome. I bambini e i ragazzi sono sempre stati al centro del suo impegno, uno dei suoi pensieri più sentiti. Credeva con convinzione che la scuola fosse il cuore della comunità, il luogo in cui si costruisce il futuro e ha sempre lavorato affinché fosse uno spazio accogliente, sicuro e inclusivo", commenta Simona Pepoli, moglie di Matteucci.

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo ’Randi’, Mirco Banzola, si dice felice che "dopo più di 90 anni, la scuola di Classe abbia finalmente un’intitolazione". Dopo "tanti anni di proposte andate a vuoto – ha spiegato – , sul nome del sindaco Matteucci si è trovato il consenso unanime sia del Collegio dei docenti che del Consiglio di istituto".