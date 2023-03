Una scuola per l’ambiente Fotovoltaico, legno e led: inaugurato un asilo ‘verde’

Orgoglio e piena soddisfazione, ieri, all’inaugurazione della nuova sede della scuola dell’infanzia statale "Maria Grazia Zaccagnini" a San Michele, in via Pietro da Rimini 30. Presenti, naturalmente, il sindaco Michele de Pascale, gli assessori ai Lavori pubblici, Federica Del Conte, e all’Infanzia, Livia Molducci, nonchè la dirigente scolastica Antonella Burzo, dell’Istituto comprensivo "Manara Valgimigli" di cui fa parte la scuola di San Michele. Con loro anche Livia e Giovanni Zaccagnini che hanno donato alla scuola – anche a nome del fratello Carlo – un quadro raffigurante la sorella, cui è intitolata.

Le scelte per la costruzione hanno avuto quale scopo precipuo l’inserimento della struttura nel contesto di appartenenza: edilizia sostenibile e limitato impatto ambientale hanno portato alla costruzione di un edificio in legno che rispetta completamente i criteri nZEB, ovvero Nearly Zero Energy Building, ovvero ad energia quasi zero. In pratica occorre praticamente zero energia, se non quella autoprodotta, per le normali funzioni di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione ed energia elettrica per l’illuminazione. Il tutto grazie a impianti termici ed elettrici dall’altissimo rendimento. La superficie complessiva è di 420 metri quadrati e sono ospitate due ampie sezioni della scuola dell’infanzia, di circa 60 metri quadrati e può accogliere fino a 52 giovanissimi, con l’eventuale possibilità di ospitare una sezione primavera. Le nuove aule sono orientate a est ed è possibile raggiungere direttamente il giardino esterno per le attività outdoor. È stato realizzato un parcheggio pubblico adiacente all’edificio scolastico, aumentando così i posti auto da 11 a 22. A corredo, è stata realizzata anche una pista ciclabile di collegamento tra via Pietro da Rimini e via Melozzo da Forlì. "Siamo molto soddisfatti del risultato di questo progetto – hanno commentato il sindaco de Pascale, con gli assessori Del Conte e Molducci –che ha dato vita ad una scuola green e all’avanguardia, progettata guardando ai principi della sostenibilità ambientale e pensata per offrire ai bambini e alle bambine un ambiente sicuro".

u.b.