Una serata con gli assi faentini della moto

Vecchie glorie faentine delle due ruote a motore si ritrovano per un revival. Nel mondo del motociclismo Faenza ha espresso tanti protagonisti. Per far conoscere queste realtà, anche quelle del passato, il Moto Club ‘Amici de Mutor’ di Pieve Cesato ha organizzato una serata con i piloti protagonisti fra anni ’70 e ‘80. Tra gli ospiti Mario Lega, Campione del Mondo 250 del 1977, Giovanni Proni, Campione Italiano 350, Massimo Broccoli, pluricampione italiano in diverse categorie, Franco Solaroli, Giuliano Tabanelli, Campione italiano 50cc e Maria Teresa Ravaioli, che ha corso molti Campionati italiani Juniores su Yamaha 125 che non approdò fra i ’pro’ solo perché al tempo non era consentito.