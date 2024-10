"Una serata dedicata alla musica anni Venti"

È un omaggio alla canzone degli anni Venti e Trenta in occasione dei cent’anni della Radio Italiana, ‘Parlami d’amore’ che va in scena domenica prossima alle 21 al teatro Socjale di Piangipane (biglietti a 10 euro, info: 0544 249244). Protagonista sul palco è il cantante Mario Incudine, accompagnato da Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica e dall’Orchestra La Corelli diretta da Jacopo Rivani, per un’inedita versione ‘sinfonica’ dello spettacolo prodotto dal Centro teatrale bresciano, in collaborazione con Asc Production e Teatro Donnafugata. La regia è firmata da Pino Strabioli, il testo scritto di Costanza DiQuattro.

Incudine, qual è stata la parte più difficile e invece più facile di questo viaggio di musica e parole?

"La parte più complicata è stata indubbiamente la scelta delle 12 canzoni perché il repertorio del periodo preso in considerazione è davvero molto vasto. Al contrario, la cosa più facile, portarle in scena perché sono talmente radicate nell’immaginario collettivo che suscitano in tutti ricordi".

A fare da collante è il testo scritto da Costanza DiQuattro…

"Sì, un testo che non solo racconta i momenti della storia italiana, ma anche della storia di una zia che lascia un’eredità immateriale alla nipote, la bellezza di queste canzoni che rappresentavano un momento di svago, conforto e speranza durante il fascismo. Come dico nel testo: "Il fascismo ci diede la musica per farci distrarre, la radio per darci la consapevolezza e la certezza che tutto andasse a meraviglia". Quindi celebriamo la radio ma anche la musica di quel periodo che, attraverso la radio, cominciò a spopolare. E la rinascita di una società civile che sognava e cercava di allontanare i problemi".

Perché proprio ‘Parlami d’amore’ come titolo?

"Ci siamo soffermati sull’ultimo brano che per l’appunto è ‘Parlami d’amore Mariù’, emblematico di quel periodo. Ma anche perché è un atto d’amore verso la nostra storia musicale, verso la nostra italianità e verso la nostra radio. Un titolo che sintetizza perfettamente l’essenza e l’anima dello spettacolo".

Come avete scelto le canzoni? Ce n’è una che è particolarmente nelle sue corde?

"Le abbiamo scelte secondo un criterio di gusto tra quelle che più potevano essere parte drammaturgica del racconto, e anche tenendo conto di quanto si adattassero alla mia vocalità. Quasi tutte sono congeniali, mi stanno bene addosso come un vestito su misura: da ‘Balocchi e profumi’ a ‘Maramao perché sei morto?’, da ‘Signorinella pallida’ a ‘Come pioveva’, da ‘Non ti scordar di me’ a ‘Lili Marlene’". Com’è stata la collaborazione con l’Orchestra La Corelli? "Sin da subito un amore a prima vista, un’intesa perfetta. Il maestro Rivani è eccezionale. Un bel salto in avanti per lo spettacolo che ha già debuttato e continuerà a girare con Vasta al pianoforte".

Roberta Bezzi