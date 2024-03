Una serata dedicata alle donne e alla pallavolo

Il Soroptimist Club Ravenna, la cui nuova presidente è Elena Fabbri, organizza alle 19.15 presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri, un incontro sul tema ’Donne e sport’ cominciando da quello che è lo sport simbolo di Ravenna: la pallavolo. Con questo progetto il Soroptimist Club Ravenna intende avviare collaborazioni con le associazioni sportive e gli enti del territorio per promuovere i valori dello sport come occasione di integrazione, educazione e rispetto, e dei benefici dell’attività fisica in termini di benessere, in particolare, ma non solo, in una prospettiva di genere legato anche alla terza età. Interverranno: Manù Benelli la pallavolista più ’titolata’ della storia italiana (11 scudetti, 6 coppa Italia, un mondiale per club e 2 coppe dei campioni). Stefania Morri, presidente Volley Academy, Luisella Milani vice presidente Volley Academy e Giacomo Costantini, assessore allo Sport del Comune di Ravenna. Interverrà anche Luca Casadio, fondatore e presidente dell’associazione Bagherpersempre che sostiene progetti educativi-sportivi e inclusivi.