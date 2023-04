Una serata dedicata all’editore e scrittore Mario Lapucci

Sarà una serata dedicata a Mario Lapucci - definito da Vittorio Sgarbi "l’editore più puro d’Italia" -, quella in programma oggi alle 19.30 al circolo Aurora in via Ghibuzza 12 (presenta Franco Gabici). Lapucci fu il direttore della libreria Modernissima in via Corrado Ricci e fondatore, nel 1964, de Le Edizioni del Girasole, che in trent’anni pubblicheranno circa 300 titoli. Nel corso della serata sarà proiettato il film ’India patria segreta’ di Ugo Antonelli, premio Guidarello per il giornalismo d’autore in Romagna. Seguirà la cena con possibilità di mangiare piatti indiani. Prenotazioni: 3272061248