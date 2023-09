Una serata per la musica a San Michele

La festa di San Michele a Bagnacavallo prosegue oggi. Si parte con il ’Gioco dell’oca tiberina’ in piazza alle 14.30, mentre alle 15.30 c’è lo spettacolo di ginnastica artistica. Alle 17 al Giardino dei Semplici giocoleria e alle 18 alla Bottega dello Sguardo di via Farini ’Il teatro nella città, la città nel teatro’. La serata sarà all’insegna della musica. Alle 19 sul sagrato della Collegiata di San Michele si esibirà la banda di Dunstelkingen – Neresheim, alle 20.15 ci si sposterà in chiesa per il concerto ’Days of beauty’ del coro Ars Aurea di Bulgarnò, diretto da Marco Lombardi. Infine sul palco centrale di piazza della Libertà alle 21.15 una big band composta da artisti del territorio proporrà ’Città sonora’, le migliori canzoni italiane degli ultimi decenni.