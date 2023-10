Una serata per ricordare. Franco Giusti

Martedì sera, alle 20.30, le Acli organizzano un incontro per ricordare Franco Giusti, un mito del ciclismo ravennate, nel terzo anniversario della sua scomparsa. Appuntamento alla sala Acli di Santo Stefano, in via Cella 46. Parteciperanno Luca Suprani, giornalista per tanti anni al Carlino Ravenna, e Walter Raspa, segretario Acli.

Giusti, atleta e allenatore di ciclismo. originario di Villanova di Bagnacavallo, ha dedicato tutta la sua vita alla passione per la bicicletta, che lo ha portato anche a vincere diverse competizioni, specialmente come velocista. Da atleta Giusti è diventato poi allenatore degli Allievi del Pedale Ravennate, e per quasi vent’anni ha ricoperto la carica di presidente dell’Udace, il gruppo provinciale degli amatori del ciclismo. Negli ultimi suoi dieci anni assieme al suo inseparabile amico Sandro Amati frequentava il Circolo Acli S.Stefano con i ciclisti delle Acli. Un’attività ciclistica, che ha permesso a Giusti di incrociare tanti protagonisti del ciclismo di ieri e di oggi. E martedì sera sarà bello sentire dagli appassionati di ciclismo ricordi e aneddoti su Giusti.