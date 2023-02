Una serata per ricordare Gianni Plazzi

Si intitola ’Io non sono un attore. Una serata per Gianni Plazzi ed è ’l’appuntamento fissato per stasera alle 21 al teatro Rasi. L’obiettivo è di rendere omaggio alla figura dello scomparso artista ravennate, morto nel marzo di un anno fa a 85 anni. Di professione bancario, si era poi dedicato al teatro, ma anche alla pittura e scrittura. Aveva preso parte all’Inferno e al Purgatorio di Marco Martinelli, nella trilogia Dantesca, ed era capace di dialogare con le tante anime del teatro cittadino, ma non solo.

Stasera interverranno varie personalità del teatro e Plazzi sarà ricordato da Alessandro Argnani, Mario Battaglia, Romeo Castellucci, Lorenzo Donati, Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Andrea Monticelli, Mauro Monticelli, Sara Plazzi, Sergio Scarlatella, Eugenio Sideri, Silvano Voltolina.

Testimonianze diverse di una passione che ha portato Plazzi a collaborare con Teatro del Drago, Sognattori, Lady Godiva Teatro, Teatro delle Albe e Socìetas Raffaello Sanzio. L’ingresso è a offerta libera. L’incasso dell’evento verrà devoluto a Fondazione AVSI per lo Slum di Kibera.