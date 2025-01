Una serata ricca di barzellette e racconti umoristici

Domani sera, alle 20.45, presso la sede del circolo Endas ’Tonino Spazzoli’, via Ravegnana 851, a Coccolia, in collaborazione con la Cooperativa Culturale ’Goffredo Mameli’ di Ravenna, si svolgerà una serata all’insegna del divertimento dal titolo ’Adesso si ride’ con Elio Ruffilli, detto Magalot, e le sue barzellette. Ruffilli sarà affiancato da Gabriele Zelli, Radames Garoia e Nivalda Raffoni (nella foto) con i loro aneddoti, poesie e racconti umoristici.Nell’occasione verranno messi in vendita i tre volumi di barzellette pubblicati di recente da Elio Ruffilli che hanno come titolo: ’Am dívartès incora a sbacarêr’, ’Am dívartès incora a rìdar’, ’Am dívartès incora a sghignazêr’, che portano la prefazione di Patrizia Carpi e di Gabriele Zelli.