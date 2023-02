Una settimana e tutta la città sarà ’porta a porta’

Mancano ormai meno di dieci giorni al passaggio dell’intera area urbana alla raccolta differenziata porta a porta. Il 27 febbraio è infatti la data cerchiata sul calendario per la transizione della maggior parte della città al porta a porta: fanno eccezione il centro storico – dove sono rimasti i cassonetti stradali dedicati a indifferenziato (apribili, però, solo con apposita tessera), vetro (si tratta di una novità, decisa in virtù del potenziale riciclabile) e quelli per umido, carta e cartone, plastica e lattine – e il triangolo compreso tra corso Europa e la circonvallazione, in Borgo, dove è previsto un sistema misto: rimarranno in strada solo i cassonetti dedicati a vetro, carta e cartone, plastica e lattine, mentre umido e indifferenziato verranno raccolti porta a porta.

Alcune parti di Faenza già da tempo sperimentano il porta a porta: è il caso della zona industriale e delle frazioni di Reda, Granarolo e Borgo Tuliero, nelle quali il passaggio avvenne più di dieci anni fa.

Dopo le difficoltà delle prime giornate, ora invece in centro storico la situazione pare essere migliorata. Le isole ecologiche – che sono in tutto una quarantina – sono state rimodulate in numero e dislocazione, e i cumuli di rifiuti sull’asfalto sono più rari. Gli orari di svuotamento, che in alcuni casi erano stati anticipati anche alle tre e mezza di notte rendendosi protagonisti di critiche feroci e financo di raccolte firme da parte dei residenti, hanno infatti subito qualche accorgimento in modo tale da non avere mai luogo prima delle cinque del mattino, orientativamente.

Qualche difficoltà è attesa invece nelle porzioni di città che passeranno al porta a porta: anche per questo, per i primi tempi, continueranno a rimanere al loro posto i cassonetti stradali, per poi essere gradualmente rimossi. Analoghe criticità si verificarono anni fa a Ravenna e più di recente nel Lughese: l’amministrazione comunale tende tuttavia a essere moderatamente ottimista.

Negli ultimi tempi alcuni cittadini hanno chiesto al Comune se sia pensabile, in futuro, un passaggio anche del centro storico al sistema porta a porta. Una transizione "che potrebbe rivelarsi macchinosa – spiegano da Palazzo Manfredi – e che innanzitutto, per consentire il passaggio nelle strade e nei vicoli del centro, richiederebbe la rimozione degli stalli per i parcheggi a lato della strada nel perimetro interno alle mura: diversamente non potrebbe esserci spazio per i bidoncini". I quali, anche in quell’eventualità, faticherebbero comunque a trovare posto all’interno del centro storico, in particolare nelle porzioni di città più antiche.

Filippo Donati