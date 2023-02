Una sfida all’ultima risata

Arriveranno da tutta Italia i sei comici che si daranno battaglia nella finale della 19esima edizione del ‘Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’ in programma lunedì 20 febbraio alle 21 al teatro Masini di Faenza. Un concorso che negli anni è diventato tra i più importanti nel panorama nazionale e che ha visto partecipare artisti diventati poi molto famosi come Max Angioni, Davide Calgaro e Giovanni D’Angella, uno dei due presentatori della serata. I sei finalisti sono il bolognese Carlo Albertin, la milanese Elisa Marinoni, il romano Gennaro Desio l’imolese Federica Candela, il calabrese Santo Palumbo e il sardo Aurelio Sechi che si contenderanno il premio di mille euro.

Il vincitore entrerà inoltre di diritto tra i finalisti del ‘Facce da Bronzi’, concorso che si tiene a Reggio Calabria, e si esibirà al ‘Cabaret Amore Mio’ di Grottammare. "La finale si preannuncia di alto livello – afferma il direttore artistico Pasquale Di Camillo – e il fatto che delle 54 iscrizioni pervenuteci ne abbiamo dovute scegliere soltanto 24, è un segnale di quanto questa manifestazione sia diventata importante in ambito italiano". Un orgoglio sottolineato anche dal sindaco di Faenza, Massimo Isola. "Il comico è da sempre uno dei punti di forza del teatro Masini e la sua stagione si arricchisce con uno spettacolo come il Faenza Cabaret che da semplice esperimento è diventato una importante realtà arrivata alla 19esima edizione".

Della stessa opinione è Ruggero Sintoni, presidente di Accademia Perduta, che nella serata finale sarà il presidente di giuria, "Da sempre il nostro obiettivo è portare il nome di Faenza in giro per l’Italia e siamo orgogliosi di averlo fatto anche con il Faenza Cabaret". La finale sarà condotta da Giovanni D’Angella e dalla modella Penelope Landini e nel corso della serata si esibiranno Leonardo Manera, volto noto di Zelig, e la Metallurgica Viganò, che nel 2023 festeggia i trent’anni.

I biglietti si possono acquistare dal martedì al sabato in via Marescalchi 18 a Faenza e lunedì 20 febbraio dalle 10 alle 13 al Teatro Masini. Il costo è di 18€ l’intero e di 15 il ridotto per gli abbonati alla stagione del ‘Comico’ del Masini e per i soci del Circolo I Fiori. Per info: 338-8821229.

Luca Del Favero