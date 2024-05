Una sfida da vincere: valorizzare di più gli autori locali

Quest’anno ScrittuRa, festival della letteratura nato a Ravenna nel 2014, compie dieci anni. Un bel traguardo per questa manifestazione scaturita da un’idea di Matteo Cavezzali, che ha portato in Romagna autori del calibro di Luis Sepulveda, David Grossman, Hanif Kureishi, Roberto Saviano, per ricordarne alcuni. In questi dieci anni il festival si è irrobustito, allargando il suo bacino di riferimento a comuni quali Faenza, Cotignola, Sant’Agata, che si aggiungono ai tradizionali di Lugo e Fusignano, e ha ampliato l’offerta degli eventi oltre alle tradizionali presentazioni letterarie. Un’organizzazione rodata e oliata che si avvale di collaborazioni quali musei, biblioteche, uffici cultura, e che ha visto costantemente crescere il pubblico a cui si rivolge.

Del resto, come riportato nel sito dell’associazione, "si propone di proporre la lettura come esperienza di valore": vedendo il nutrito e variegato programma dell’edizione corrente, direi obiettivo largamente raggiunto. Quaranta tra autrici e autori nazionali disseminati per tutto il territorio romagnolo, case editrici del calibro di Mondadori e Feltrinelli. E qui, però, mi sale un po’ la mimica facciale usata da Ivano Marescotti nel bellissimo monologo ’La Romagna’, quando partendo da una platea di località supposte romagnole pian piano, con sofferenza intuibile, finisce per scremarle tutte riducendosi a un "la Romagna sono io": e ancora altra sofferenza per ammettere che, guardandosi allo specchio, spesso non è d’accordo con se stesso. Spiego il mio rovello: dal 2014 il panorama locale di autori e case editrici si è arricchito in quantità e qualità, segnando importanti crescite. Penso a penne quali Ilaria Cerioli, Chiara Albertini, Stefano Mazzesi; poeti come Paolo Gagliardi, saggiste come Paola Novara, per citare qualche nome in un elenco non esaustivo. Similmente, si sono affermate case editrici piccole sì ma di tutto rispetto, come la faentina Tempo al Libro e la ravennate Clown Bianco, sempre per citarne alcune in un identico elenco non esaustivo. E, pensando a questo nuovo fermento culturale, ritengo che a fronte di tali contributi territoriali il festival dovrebbe rivedere l’equilibrio che vige al suo interno, garantendo adeguati spazi alle penne locali e maggiore rappresentatività alle nostre brave case editrici.

Insomma, valorizziamo più e meglio le nostre eccellenze, ché ci sono e lavorano sodo.