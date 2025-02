Una soluzione per il Park Hotel: "Utilizzare la legge sui Condhotel per il recupero della struttura"

"In questi giorni i proprietari non li ho sentiti, ma ho provato a contattarli mesi fa e nessuno ha risposto". L’assessore al Turismo, Giacomo Costantini, interviene nel dibattito sulla riapertura del Park Hotel di Marina di Ravenna, spiegando che la situazione è monitorata attentamente dal Comune e lo è da anni. Ma, come è stato spiegato dal presidente della Pro loco della località marittima, Marino Moroni, nonostante i vari annunci di ripristino del gigante rimasto chiuso e abbandonato dal periodo del Covid, nulla si muove.

"Ho cominciato a prendere contatti con i proprietari del Park Hotel nel 2021 – racconta Costantini – per la riapertura dopo il Covid. Nel 2022 avevo proposto loro un incontro con i tecnici comunali perché mi avevano annunciato di voler avviare un intervento di ristrutturazione". Una speranza che pareva concreta, accompagnata da annunci di riapertura nell’estate 2023 anche al nostro giornale, che però si sono infranti contro un muro di nulla di fatto. "Mi ricordo, poi – continua l’assessore comunale al Turismo –, una call con la famiglia Zanchetta (proprietaria del Park Hotel, ndr) durante la quale ho spiegato loro l’applicazione della legge regionale sui Condhotel, che secondo me potrebbe essere la soluzione per il recupero della struttura. Nel 2024 ci siamo risentiti al telefono e io ho fatto sapere ai proprietari che avevo avuto contatti con imprenditori solidi, fortemente interessati all’acquisto, e che avrei potuto favorire un colloquio tra di loro ma mi è stato risposto che non c’era alcuna intenzione di vendere". Nel frattempo c’è stato un nuovo annuncio di riapertura, con tanto di pubblicità su riviste, per dicembre dello scorso anno. Annuncio, anche in quel caso, è finito in un nulla di fatto.

Intanto il Park Hotel, aperto nel 1969, con le sue 144 camere, piscina, campi da tennis, ristorante, sale congressi, come denunciato dai consiglieri della Pro loco e dai cittadini di Marina di Ravenna, sta cedendo all’usura del tempo tra pezzi di intonaco caduti e infiltrazioni dal tetto. Proprio per ripristinare l’imponente struttura l’assessore Costantini torna a parlare di quella che secondo lui potrebbe essere la soluzione. "Il Park Hotel – spiega – è la struttura perfetta per mettere a terra la legge regionale sui Condhotel che permetterebbe di rigenerare la parte convegnistica e venderla come appartamenti e utilizzare i ricavi per rigenerare la struttura alberghiera, nella villa liberty, e alzare il livello di classificazione da 4 stelle a 4 stelle superior". In passato però i proprietari non sembravano intenzionati alla vendita. "L’idea che mi sono fatto – dice l’assessore –, mettendo insieme tutte informazioni anche sull’hotel Miramonti di Cortina che recentemente ho trovato chiuso, sempre del gruppo Zanchetta così come altre strutture ricettive in Sardegna e Veneto, è che molto probabilmente l’obiettivo dei proprietari è quello di fare un ragionamento complessivo sul gruppo". Fatto sta che, per quanto riguarda il Park Hotel, che tra l’altro ha pure uno stabilimento balneare annesso, tutto tace. "Come Comune – afferma Costantini – adesso stiamo attivando tutte le procedure utili affinché si mantenga il decoro e a fare in modo che lo stato di abbandono della struttura e del parco non diventi un problema pubblico: tutte le volte che si verifica qualcosa, tipo la caduta di un albero del parco sulla strada, scriviamo alla proprietà. Anche lo stabilimento balneare sta diventando un problema".

Milena Montefiori