Una speciale cantina subacquea. Premiati i vini della Tenuta Paguro. Affinati sul fondale del relitto

Una storia di profonda metamorfosi quella legata al relitto Paguro: da piattaforma metanifera a reef artificiale a insolita cantina per l’affinamento di vini d’eccellenza. Una storia che inizia con un grave incidente: a settembre del 1965, a seguito di ordinarie operazioni di perforazione, un’incontrollabile eruzione di gas innesca un violento incendio che fa collassare e inabissare la struttura nel giro di poche ore. Negli anni il relitto si popola di svariate specie marine animali e vegetali creando un reef artificiale divenuto ambita meta di esplorazioni subacquee. Un ambiente ricco di biodiversità che nel 2010 è stato anche riconosciuto sito di interesse comunitario della Regione Emilia-Romagna. Dal 2008 nel relitto è in corso un innovativo progetto di affinamento di vini in mare. Gianluca Grilli, fondatore della ’Tenuta del Paguro’, racconta "della voglia di creare qualcosa di unico, che unisce presente e passato e valorizza il sodalizio tra colline e mare caratteristico del territorio romagnolo".

Continua Grilli: "Da un’idea che affonda le radici nella conoscenza di antiche tradizioni greco-romane e dal ritrovamento nel Mar Baltico di 168 bottiglie di Champagne in ottime condizioni all’interno di una nave naufragata nel XIX secolo, Grilli fonda la sua maison con il metodo UnderWaterWines. L’uva viene coltivata nelle colline faentine della Vena del Gesso e dopo l’imbottigliamento una squadra di subacquei procede a portare i vini sul fondale marino. Le bottiglie vengono immerse a 30 metri di profondità, e vi rimangono per circa 12-18 mesi, dove la temperatura costante di 10-13 gradi, la microssigenazione data dal movimentodelicato e ritmico delle onde e la pressione quattro volte superiore a quella atmosferica conferiscono proprietà organolettiche uniche". La maison è stata recentemente premiata con l’inserimento di ben due vini, lo Squilla Mantis e il Mare Urchin, nella prestigiosa classifica internazionale ’The world’s best sommeliers’ selection’: una selezione di vini esclusivi scelti dai migliori sommelier del mondo. Grilli si dice soddisfatto e onorato da questo riconoscimento che conferma il valore del metodo e porta grandi soddisfazioni in regione. "La selezione è iniziata a primavera/maggio 2023 – spiega– e si è conclusa a febbraio scorso, sono vini scelti da tutto il mondo". Ricordando i primi anni di produzione Grilli racconta: "Le prime bottiglie hanno trovato mercato all’estero, grazie anche ad un importante club di Londra, ma ora abbiamo un buon mercato anche in Italia con ristoranti di alto livello e anche privati. A chi ci sceglie offriamo qualità ed esclusività, le bottiglie prodotte ogni anno sono circa mille per tipologia quindi la produzione è limitata, nel rispetto anche dell’ecosistema marino".

Una tecnica che si figura anche come scommessa di sostenibilità: "l’affinamento in mare è sostenibile per natura, il mare permette di risparmiare energia e spazio" . Le ricerche sui benefici dell’affinamento subacqueo continuano ogni giorno grazie anche ad una collaborazione con l’Università di Firenze per analizzare sotto il profilo chimico-fisico le trasformazioni che avvengono durante l’affinamento dei vini e confrontare il metodo tradizionale con quello subacqueo.

Valeria Bellante