"Una spiaggia per disabili anche a Cervia". Ok all’odg in consiglio

Approvato all’unanimità giovedì in consiglio comunale l’ordine del giorno ’Turismo accessibile’. I consiglieri chiedono a sindaco e giunta, "di concerto con il Distretto, enti e associazioni, di implementare servizi per persone con disabilità, comprendendo un progetto di semplice realizzazione e a costo contenuto (passerelle e piattaforme, gazebo, bagno accessibile, sedie da spiaggia per la balneazione con operatore) presso la spiaggia libera di Cervia, che sia fruibile già dall’estate 2025", di tessere rapporti "con “La Spiaggia dei Valori” dell’associazione Insieme a Te, che lamenta una carenza di strutture ricettive accessibili e, nell’ottica di implementare l’offerta, che i nostri imprenditori e le associazioni di categoria siano informati dell’esistenza di questa realtà; di promuovere la progettazione di edifici accessibili ai fini turistici, oltre a mappare quelli già esistenti; che la riqualificazione delle colonie marine e degli stabilimenti balneari in disuso tenga conto del tema dell’accessibilità, avviando una progettualità più strutturata, a lungo termine, prendendo ispirazione da “La Spiaggia dei Valori” di Punta Marina Terme, per incentivare anche la realizzazione di spiagge attrezzate".