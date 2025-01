Una squadra, una città: domenica tutti allo stadio

Alle ore 14.30 di domenica 26 gennaio andrà in scena, allo stadio Benelli, una partita che per molti vuol dire tanto...

Fin’ora la squadra ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia che rappresenta la nostra città e, per una partita così importante, la città deve rispondere "presente" ... Una società nuova che sta lavorando benissimo su tutti i fronti merita uno stadio pieno ogni domenica... Una società che ha riportato entusiasmo e voglia di indossare i colori giallorossi ..

Da tifoso voglio fare un appello a tutta la cittadinanza: domenica, sciarpa al collo, e tutti allo stadio per sostenere il Ravenna in questa partita molto importante. I ragazzi in campo hanno bisogno dell’aiuto di tutti e meritano un Benelli pronto a ruggire...

La squadra sta dimostrando coi fatti di essere all’altezza della situazione e competitiva per il traguardo prefissato. Il nostro sostegno potrà essere determinante per il grande salto. Partiamo dalla importantissima partita di domenica contro la Pistoiese.

Dimostriamo, ancora una volta, la nostra grandezza ed il nostro essere fieri di essere ravennati ..

Una squadraUna cittàForza Ravenna.Marco Duro