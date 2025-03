Una star nel nostro istituto. Anna Sole, l’abbiamo intervistata

Lo Zecchino d’Oro è un celebre concorso musicale dedicato ai bambini, che a distanza di 66 anni riesce ancora ad emozionare e intrattenere molte famiglie italiane. Ogni anno, giovani cantanti si esibiscono con canzoni originali e dal testo significativo, contribuendo a creare un repertorio amato da generazioni, rappresentando un’importante manifestazione culturale per la musica infantile.

Domenica 1 dicembre, dalle 17.20 alle 20.00 tutti gli abitanti di Voltana, un piccolo paese di provincia, erano attaccati agli schermi: Anna Sole Dalmonte, orgoglio del suo paese, si stava esibendo per guadagnarsi il 1° primo posto e quando accadde, grazie alla splendida canzone “Diventare un albero” scritta da Luca Argentero, Rebecca Pecoriello e Nicola Marotta, gli abitanti esplosero di gioia. Anna Sole frequenta la quarta elementare nel nostro stesso istituto per cui abbiamo pensato di rivolgerle qualche domanda.

Quando e come è nata la tua passione per il canto?

"La mia passione per il canto è nata ad una festa paesana vicino al mio paese durante la quale hanno messo la mia canzone preferita “Ciao Ciao” della Rappresentante di Lista. Ho chiesto alla mia mamma se potevo andare vicino al piano bar ad ascoltare, ma non fece neanche in tempo a girarsi che ero già sul palco a cantare".

Cosa provi quando canti?

"Quando canto provo un gran senso di libertà e felicità soprattutto quando percepisco che riesco a coinvolgere chi mi ascolta e ora, che ho una canzone tutta mia, trovo meraviglioso sapere che ci sono altri bambini che sanno il testo a memoria".

Come ti senti quando sei sul palco con decine di persone che ti guardano e ascoltano?

"Provo molta gioia e allo stesso tempo un filo di ansia, ma appena inizio a cantare tutto passa e rimango solo io con la mia passione; in un attimo l’ansia si trasforma in divertimento ed energia".

Chi ti è stato più vicino e ti ha supportato di più in questo percorso?

"Sicuramente i miei genitori che mi hanno sempre accompagnata dappertutto senza mai farmelo pesare, e il mio insegnante di canto Ruggero Ricci che mi ha sempre aiutato anche nei momenti più difficili".

C’è una persona a cui ti ispiri particolarmente o che hai come idolo?

"Ascolto e ho sempre cantato musica pop e secondo me Annalisa, in Italia, è la regina del pop; è sempre stata fonte di ispirazione per me e la stimo sia come cantante che come persona".

Come è stata l’esperienza allo Zecchino D’Oro?

"Fantastica fantastica soprattutto perché ho passato un po’ di tempo con bambini che hanno la stessa mia passione e con professionisti che ci hanno seguiti con precisione e competenza, ma anche con molta umanità; mi sono trovata molto bene e ricomincerei da capo anche domani".

Non ti chiediamo se sei felice perchè la risposta è scontata. C’è una domanda alla quale avresti voluto rispondere ma che non ti è mai stata fatta?

"A dire la verità di domande me ne hanno già fatte molte, piuttosto ce n’è una che vorrei rivolgere io alla mia nonna con la quale seguivo sempre lo Zecchino da piccolissima e che purtroppo non è riuscita a vedere realizzato un sogno che era anche il suo. Le chiederei se è fiera di me".

Tutto il paese è fiero di te e sicuramente lo sarebbe stata, anzi lo è, anche la tua nonna.

Andrea Bartolini, Clara Chini, Diego Gizzi, Dario Randi, Giorgia Vetricini, classe 3^ FScuola media ‘Pellico’di VoltanaProfessoressa Gianstefani Silvia