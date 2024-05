"Una storia tragicomica"

Domani alle 18, alla libreria Feltrinelli di Ravenna, Francesco Selvi presenta il suo romanzo ‘Enrico e Giuliano’, edito da Baldini&Castoldi. Insieme a lui ci sarà il ricercatore storico Paolo Cavassini. "È una sorta di tragicommedia noir con puntate al giallo", così l’autore definisce la storia di questi due personaggi "al limite". Sono diversissimi tra loro, anche dal punto di vista della fisiognomica, uno è un giocatore seriale e passa le giornate sul divano a scommettere sul tennis, l’altro è incapace invece di tenersi un lavoro e ne cambia di continuo. "Sono due personaggi al limite dell’emarginazione – continua Selvi – unite da un rapporto di amicizia e allo stesso tempo di necessità. Sono due inetti, due nipoti dello Zeno Cosini sveviano". Personaggi non poi così lontani dalla realtà, perché anche se non c’è niente di autobiografico nel romanzo, la letteratura è, anche secondo l’autore, un potenziamento e un allungamento della vita. A un certo punto per i due protagonisti arriva una possibilità di fuga dalle loro vite, la possibilità di un cambiamento, tramite il trasferimento nel paese dell’Appennino dove si trova la casa dei nonni di Giuliano, e dove si è consumato un efferato delitto. "È come se fossero stati i due protagonisti a condurmi lungo questa storia – sottolinea l’autore – che si colloca al limite di una visione grottesca, si ride per non piangere, ma con leggerezza. Come nei vecchi film di Kaurismäki. Sono convinto che la tragedia possa, debba andare a braccetto con l’ironia. Non mi fido di chi non ha uno sguardo ironico".

Selvi è un autore attivo su diversi territori artistici. È regista di diversi cortometraggi, fra cui ‘Waterloo’, ‘L’estasi di Oleg’ e ‘Lontano Ovest’, con cui partecipa a festival in Italia ed all’estero, fra cui il Torino Film festival ed il festival del cinema di Seoul. Sul versante letterario ha pubblicato due testi per le edizioni FUOCOfuochino, ‘La minestrina’ nel 2017 e ‘Bertrando e Bernardo’ nel 2021, il primo con prefazione di Antonio Rezza. Ha scritto inoltre il volume ‘ultima fermata Italia’ insieme a Paolo Virgolini e Mirco Cucchi nel 2019, edito da CartaCanta edizioni. Ha ideato e condotto la collana Coriandoli, sempre per l’editore CartaCanta.