Una strada in festa. Girolamo Rossi si illumina, tutta la via celebra Natale

La data da segnare sul calendario è domenica primo dicembre e il luogo da inserire nella mappa è via Girolamo Rossi a Ravenna. Dalle 15, infatti, tutte le botteghe della via verranno contagiate dalla magia del Natale, e le attività commerciali si trasformeranno in veri e propri laboratori per bambini e adulti, per vivere tutti insieme l’atmosfera della festa più attesa dell’anno.

Il negozio ’Koikoi’ (civico n. 18), propone un mini laboratorio di creazione di scrunchies natalizi (elastici per capelli), con ritagli di tessuti messi a disposizione dal negozio. Al n. 20, da ’Non solo pizzo’, si potranno creare biglietti di Natale fatti a mano, con cartoncini, stoffe e altri materiali. Il lavoro manuale viene valorizzato anche dal laboratorio di Barbara Liverani (n. 21A), in cui sarà possibile realizzare personali segnalibri natalizi di mosaico, con presentazione dei decori di mosaico per l’albero.

Gli appuntamenti non mancano nemmeno nei negozi di abbigliamento: da ’ReCharme’ (n. 26) ci sarà una videolezione per spiegare i mille modi di usare un foulard, mentre da ’Mr. beto’ (n. 26A), diverse creazioni di alta sartoria saranno accompagnate da bollicine.

’Anima Laboratorio’ (n. 28) propone invece la favola ’Le petit chaperon rouge’, per immergersi nel fatato mondo di Cappuccetto Rosso. Inoltre si potranno realizzare biglietti natalizi a tema e alle 16, per un’ora, scoprire l’armocromia dei cappelli invernali.

Al n. 33, da ’Amarganta’, negozio di libri per bambini e spazio creativo culturale, per tutto il pomeriggio si potranno realizzare addobbi natalizi in creta, sperimentando le fasi della creazione. Ognuno potrà ritirare le sue opere la settimana successiva, a cottura avvenuta. Al n. 41, nel negozio ’Jean Music Room’, alle 16.30 si potrà assistere a un concerto di musica classica con un live per violoncello di Hao Long Chen a cura di Young Musicians European Orchestra. A seguire, alle 17.30, si esibirà il coro To Be Choir della scuola di musica Centro Musiké. Complessivamente, trenta coristi e quattro musicisti animeranno la strada con canti di Natale e Gospel. Al termine della giornata, alle 20, è in programma un incontro dedicato alla musica del Natale (su prenotazione al 335 5422929).

In occasione dell’iniziativa ’Natale in Girolamo Rossi’, la via verrà chiusa al traffico e, per la prima volta, illuminata dalle luci natalizie.