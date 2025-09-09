Una strada per Mauro Dragoni: "Un uomo che sapeva ascoltare, con lui grande lavoro di équipe"

La strada tra via Destra Canale Molinetto e viale Europa domani mattina alle 11 verrà intitolata a Mauro Dragoni, sindaco di Ravenna dal 1987 al 1992, scomparso nel 2006. Dragoni, classe 1951, era stato segretario provinciale del Partito Comunista. Durante il suo mandato fu inaugurato il Pala De Andrè, aperto il parco di Mirabilandia, partì Ravenna Festival. Ma soprattutto forte impulso ebbero i servizi sociali, il contrasto alla povertà e all’emarginazione. Raffaella Sutter durante la Giunta Dragoni era dirigente ai Servizi sociali.

Sutter, sarà all’intitolazione?

"Purtroppo sono fuori Ravenna, ho seguito l’iter dell’intitolazione, era ora che accadesse".

Si poteva fare prima?

"Sì. Conosciamo tutti la figura di Dragoni. Erano tempi complessi politicamente e si è voluto continuare a ricordarlo per le vicende di Gardini, per Mirabilandia, dimenticando tutta una parte importante della gestione politico amministrativa della città in senso più stretto, cioè i servizi. Legare la sua figura a un’epoca travagliata e turbolenta anche per Ravenna ha portato a ricordarlo più tardi".

Ciò che è stato fatto è stato frutto di intuizioni di Dragoni, del lavoro d’équipe, di quella specifica epoca storica?

"Guardando a tutto quello che è stato fatto e in così poco tempo sembra impossibile. C’era un legame più stretto tra i dirigenti e gli amministratori, c’era un confronto costante sia con Dragoni stesso che con gli assessori, era un lavoro di équipe. Era anche un periodo di grandi entusiasmi".

C’è un progetto di quegli anni più significativo di altri?

"I servizi per gli anziani hanno cambiato la loro configurazione, anche attraverso l’ampliamento dei servizi domiciliari. Alcune cose sono cambiate, penso all’apertura nel 1991 della casa protetta per anziani, allora si tentava di dare un’impronta molto pubblica a questa tipologia di servizi che poi si è persa. Certe impronte strutturali sono rimaste, come lo zodiaco. Anche dal punto di vista politico sono rimaste tracce importanti, penso a qualcosa su cui si polemizza molto, come lo Spartaco. Nelle politiche per i giovani l’approccio sulla tematica degli spazi sociali fu quello della cogestione. A differenza delle altre città non ci furono denunce, contrapposizioni, il sindaco stesso si impegnò confrontandosi con i giovani sul macello, sull’ex Cofar. E questa impronta è rimasta. Quando nel 2002 aprì Spartaco, mi rifeci a quel modello di cogestione: prevedeva confronti, esserci politicamente".

Quale altro modello è rimasto?

"Quello su una tipologia di assistenza diffusa ai migranti. Poi le normative sono cambiate, ma Ravenna fu tra le primissime città a fornire un modello di intervento. Nell’89 aprì il primo sportello di ascolto migranti, tra il 1989 e il 1990 furono presi dal Comune diversi stabili per i primi migranti che allora erano senegalesi. Ravenna fu una delle prime ad accogliere i profughi albanesi grazie a un modello arrivato fino a oggi".

Cosa invece è venuto meno?

"Sicuramente la minor presenza della politica nei servizi sociali, una presenza minore anche simbolica. E poi è diminuita la coprogettazione tra privato e sociale, in quegli anni è stata centrale. È venuta meno anche la capillarità dei servizi".

Com’era lavorare con Mauro Dragoni?

"Era un persona che ascoltava e sapeva elaborare. Aveva molta chiarezza nelle direttive che ti dava, senza ambiguità, quindi come dirigente avevi ben definiti compiti e obiettivi. Successivamente una caratteristica che ho visto molto meno, ma ho avuto in seguito anche meno rapporti diretti con i sindaci, perché avere confronti con i dirigenti era nello stile di Dragoni".

Annamaria Corrado