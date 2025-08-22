Una strada per Mauro Dragoni. Fu sindaco negli anni irripetibili della Ravenna di Raul Gardini

A vent’anni dalla morte, Ravenna dedica una strada a Mauro Dragoni, sindaco negli anni irripetibili, impegnativi e difficili per un amministratore locale obbligato a confrontarsi con l’onnipresente potenza economica espressa dal leader del gruppo Ferruzzi, Raul Gardini. La targa fa già bella mostra di sé nella nuova strada della lottizzazione compresa fra via Canale Molinetto e viale Europa, dove già è aperto il supermercato Aldi e sarà ufficialmente inaugurata ai primi di settembre. Dragoni è morto a 55 anni il 14 gennaio del 2006 e il lunghissimo e silente periodo trascorso da allora fino alla recente decisione è l’indiscutibile testimonianza del giudizio che nel corso di questi anni molti ex amministratori, anche del suo stesso partito, il partito comunista, hanno espresso e cioè che la città, le sue espressioni politiche, lo stesso Partito Democratico che del Pci è erede, si erano volutamente dimenticati di chi amministrò la città in un periodo turbolento, ma zeppo di prospettive, dal maggio 1987 all’ottobre del 1992. E forse a togliere il velo di silenzio potrebbero essere stati proprio anche quegli ex amministratori come Guido Ceroni, Donatella Zanotti, Alfredo Petrone, Pietro Martini che nel corso delle ‘interviste della domenica’ pubblicate negli anni sul ‘Carlino’ hanno unanimemente posto l’accento sulla opportunità di una rivisitazione della figura di Dragoni. Mauro Dragoni era segretario provinciale del Pci quando nell’aprile del 1987 l’allora sindaco Giordano Angelini, dimissionario per candidarsi alla Camera, lo indicò come il suo successore: fu eletto due settimane dopo con una maggioranza in continuità: Pci, Psi, Pri. Ma non avrebbe mai potuto immaginare lo scenario inedito che stava per aprirsi a vari livelli, dal locale all’internazionale; nel dicembre di quel 1987 Raul Gardini concluse la scalata alla Montedison, diventandone presidente e già aveva progetti giganteschi in testa a cominciare da Enimont, con tutte le implicazioni a ricaduta sugli assetti del Petrolchimico ravennate, mentre a livello mondiale Michael Gorbaciov stava determinando la dissoluzione dell’impero sovietico cui di conseguenza seguì la trasformazione del Pci. Fin dai primissimi giorni a Palazzo Merlato, Dragoni si trovò a gestire una non facile situazione che avrebbe potuto apparire come una gara fra pubblica amministrazione e gruppo Ferruzzi: mentre la giunta puntava al nuovo palazzo dello sport disegnato da Renzo Piano, Gardini presentava il proprio progetto del Pala Ferruzzi.

Nel febbraio del 1988 Dragoni diede l’ok a Gardini e in due anni il nuovo palazzo dello sport e delle arti fu inaugurato. I lavori per il PalaPiano si arenarono invece ben presto. Su altri fronti si stavano concretizzando importanti iniziative per il futuro della città: nel marzo ‘88 fu approvato il progetto della Tecnopark per il grande parco divertimenti alla Standiana, ovvero ciò che sarebbe diventato Mirabilandia, mentre sul fronte culturale e turistico si andava sviluppando Ravenna Festival che nel 1988 si preparava alla terza edizione e stava ripartendo la campagna di scavi per il parco archeologico di Classe. Nel maggio del 1988 si tennero le elezioni per il rinnovo del consiglio e Mauro Dragoni fu riconfermato sindaco dai tre partiti che sostenevano la giunta uscente. Si apriva un periodo storico irripetibile per Ravenna quotidianamente al centro dell’attenzione politica, finanziaria e mediatica determinata dalle iniziative ‘corsare’, e a volte evanescenti, di Raul Gardini; contestualmente la città si stava riempiendo di banche collegate alla presenza a Ravenna delle sedi operative di molte società del gruppo Ferruzzi. Nel marzo 1989 all’assemblea degli industriali ravennati, Gardini presentò il grande progetto del ‘Quadrilatero’, una sinergia agro-industriale, chimica e turistica di un vasto territorio, appunto un quadrilatero, con ai vertici Ravenna, Ferrara, Venezia e Mantova, che tanti commenti e prospettive positive suscitò negli amministratori locali, ma che già l’anno dopo Gardini aveva tolto dal tavolo della discussione. Nel frattempo, era il maggio ‘89, era stato presentato il progetto Marmarica, la rigenerazione della vecchia Darsena, all’epoca ancora operativa, che vedeva in prima linea Cmc e gruppo Ferruzzi. Un progetto che Dragoni accolse con grande favore (e le cui linee guida furono tenute in conto nel Prg ‘93). E per comprendere il clima monolitico che si viveva a Ravenna, inevitabilmente indotto dalle iniziative del gruppo Ferruzzi, basti accennare allo sbarco a Ravenna, a fine 1989, del quotidiano romano Il Messaggero (diventato di proprietà del gruppo), mentre al Pala Ferruzzi e in Italia spadroneggiava il Messaggero Volley!

Stava per aprirsi la stagione di Tangentopoli che ben presto travolse Raul Gardini e il gruppo Ferruzzi, ma quel vento, a tratti giustizialista, colpì anche Dragoni. Nel settembre del 1992 fu indagato per corruzione, dopo un esposto anonimo, per il comodato d’uso gratuito di un immobile a S. Stefano: un’accusa che lo indusse a dimettersi da sindaco il 23 ottobre e da cui fu assolto in primo e secondo grado. Nello stesso periodo venne indagato anche per abuso d’ufficio su esposto dei Verdi in relazione all’apertura del parco giochi alla Standiana senza l’ok della Commissione (in realtà si trattò di un’apertura per le sole autorità), accusa da cui Dragoni fu assolto tre anni dopo. Due assoluzioni che non lo salvarono dallo stigma politico e personale anche se professionalmente, grazie alla moglie Loretta Morigi (pure lei era finita a processo), riuscì a riprendersi. Purtroppo un ulteriore amaro destino era in agguato: nell’agosto del 2000 Loretta Morigi morì in un incidente stradale. Una ferita troppo profonda da cui Dragoni non riuscì a riprendersi completamente. Sei anni dopo, la prematura morte.