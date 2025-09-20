Una struttura abusiva. Ordinato lo sgombero ai volontari dei gatti: "Ma era lì da tempo"

Il piccolo edificio utilizzato come ricovero animali e ripostiglio è abusivo e verrà sgomberato. Nei giorni scorsi il Comune ha emesso un’ordinanza che riguarda "il manufatto suddiviso in vani" che si trova nel rifugio Piomboni, nella valle omonima, come si legge nel documento di Palazzo Merlato. Si tratta di una piccola struttura su un’isolotto adibito a colonia felina, raggiungibile solo in barca. A occuparsi della colonia dal 2009 è l’associazione di volontariato Ravenna Gatto, come spiega il presidente Daniele Bigelli.

Nell’ordinanza si legge che lo sgombero avviene "a seguito dell’accertamento di illecito ist. 2112/2012, per la realizzazione di un manufatto suddiviso in vani a uso ricovero animali e ripostiglio, eseguito con materiali eterogenei e provvisto di sottostante pavimentazione costituita da lastre amovibili in cemento prefabbricato, alla realizzazione di recinzioni a delimitazione dell’area occupata abusivamente, realizzata con basamento costituito in parte da lastre di cemento prefabbricate e in parte da muretto in cemento armato con sovrastanti elementi in pali e rete, oltre ad altre cose presenti all’interno dell’area occupata senza titoli". Per il manufatto "è stata emessa ordinanza di demolizione" nel 2013.

Con l’ordinanza attuale, che Bigelli riferisce essere stata emessa circa un mese fa, il Comune ordinava all’associazione di sgomberare entro 30 giorni il manufatto, aggiungendo che se questo non fosse avvenuto si "procederà all’esecuzione forzata della presenze ordinanza di sgombero, con l’ausilio della forza pubblica e, in caso di presenza di animali, onde tutelare gli stessi, del Servizio tutela ambiente e territorio, ufficio Ceas, Emas e Diritti degli animali, a spese dell’associazione volontari ’Ravenna gatto’".

Per quanto riguarda i gatti, l’ordinanza dispone che "sia garantita, ove tecnicamente possibile, la permanenza controllata della colonia felina in loco" e se non possibile "sia disposto un trasferimento in sito idoneo e autorizzato con il coinvolgimento delle associazioni animaliste accreditate".

Bigelli racconta che la colonia felina nella pialassa Piomboni esiste dal 1980, mentre dal 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune e Ravenna Gatto per la gestione: "Il manufatto allora c’era già e nessuno ci ha detto che era abusivo – dice Bigelli –. Nel 2012 è arrivata la forestale che ha fatto dei controlli e ha scoperto che l’immobile era abusivo. Nel 2013 ci hanno detto che era tutto a posto ed è andato tutto avanti fino al 2021, quando è saltato fuori che il Comune non poteva affidare la gestione della colonia con un bando perché pendeva ancora l’ordinanza di demolizione. A quel punto non abbiamo voluto portare avanti la convenzione, ma la colonia non è mai stata affidata a nessun altro e noi abbiamo continuato comunque a nutrire i gatti".

Bigelli dice che al momento sull’isolotto sono presenti una quindicina di gatti, mentre nel periodo di maggiore attività erano una sessantina sui 300 gestiti dall’associazione in varie colonie nel territorio comunale: "Negli anni abbiamo fatto oltre 6.000 sterilizzazioni e catture, operando da Casalborsetti a Casemurate, Punta Marina, Massa Castello... – aggiunge Bigelli – Abbiamo anche aiutato diversi cittadini che avevano necessità di lasciarci il gatto per qualche giorno mentre erano assenti".