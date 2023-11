"Una svista, ci sarà solo un piccolo aumento..."

"Siamo già al lavoro per il superamento di questa, come potremmo chiamarla, svista? Incidente di percorso? In ogni modo a breve saremo attorno a un tavolo per trovare la soluzione. Di certo è inaccettabile che gli over 70 si trovino a dover pagare un abbonamento il doppio del prezzo attuale". Sono le parole di Guido Guerrieri, amministratore unico dell’Agenzia Mobilità della Romagna (AMR) di fronte alle proteste dei sindacati per la soppressione degli abbonamenti dedicati agli over 70. "Durante l’adeguamento delle tariffe – prosegue – abbiamo anche cercato di raggiungere un’omogeneità a livello romagnolo e quel tipo di abbonamento era presente solo a Ravenna". Tuttavia, assicura l’amministratore unico di AMR, le agevolazioni per gli over 70 rimarranno. "È difficile – conclude – che il prezzo possa rimanere 110 euro all’anno perché si tratta di una cifra anacronistica, ma stiamo già discutendo, noi, il gestore e l’ente pubblico, per concertare un percorso che porti a una soluzione adeguata. Tra l’altro grazie al contributo regionale chi ha un Isee basso può usufruire di un abbonamento a prezzi anche inferiori". Gli abbonamenti degli ultra settantenni in provincia sono diverse centinaia.