Una svolta di vita: "Il nostro centro ricreativo. L’idea durante il lockdown"

C’è una vera e propria ‘missione di famiglia’ dietro l’apertura della biblioteca per bambini e bambine, ragazzi e ragazze ‘L’albero di Gio’ a San Bartolo che fa parte del nascente Centro didattico ricreativo ‘Labadabadu’. Si tratta della realizzazione di un sogno per la coppia formata dai ravennati Michele Guerra e Chiara Torelli. "Il desiderio di aprire qualcosa di nostro – raccontano – si è fatto strada con forza durante le lunghe giornate di lockdown durante la pandemia. L’idea era di aprire un posto che, oltre a valorizzare le nostre competenze, potesse anche essere utile per favorire il riavvicinamento delle persone, diventando un punto di aggregazione". In particolare, è Michele a sentirsi sempre più ‘stretto’ nel suo lavoro di informatico. Da bambino, un po’ come tanti, ha imparato a suonare la chitarra e si è anche dilettato all’interno di un gruppo. Poi da adulto, quasi per gioco, ha iniziato ad avvicinare alla musica bambini di 6-7 anni, un po’ come fosse un’attività ludica, sottraendo piano piano ore alle ferie e al tempo libero. Così si è scoperto appassionato al punto da decidere, una volta finita la pandemia, di lasciare il posto fisso per lavorare a tempo pieno nelle scuole, dove fra l’altro realizza anche testi e video in cui suggerisce piccole attività musicali per gli insegnanti.

"Nel 2021 – aggiunge Chiara – ci è capitato di leggere un annuncio immobiliare che ci ha fatto scattare la molla. Abbiamo trovato una casa a San Bartolo con un grande giardino di 2mila metri quadrati che faceva al caso nostro. Ce ne siamo innamorati e l’abbiamo subito acquistata. Mentre facevamo i lavori di ristrutturazione ci siamo resi conto che, oltre a ospitare la sede della nostra scuola di musica, potesse essere molto di più: un centro didattico ricreativo con corsi di vario genere. Ci è piaciuta anche la scelta di San Bartolo, paese pieno di giovani famiglie, perché riteniamo importante aprire in ‘periferia’ un luogo che possa diventare un punto di riferimento, senza per forza doversi spostare verso la città. Fra l’altro la casa è in via Cella, una posizione strategica anche per chi abita a Santo Stefano, Carraie, Osteria e Campiano".

Stamattina alle 10.30 si inaugura la biblioteca ‘L’albero di Gio’ che si trova nell’edificio principale insieme alla sala eventi utilizzata per i corsi di musica. Entro la fine dell’anno, saranno aperti anche un’altra sala con cucina per mangiate di gruppo, ricavata nel fienile, e una sala prove insonorizzata, adatta anche per corsi di batteria, in un altro locale distaccato. Tante le idee che bollono in pentola: attività di doposcuola, centri estivi, letture sotto gli alberi, eventi all’alba e al tramonto, oltre ai corsi di musica per tutti, dalla propedeutica per bambini alle lezioni con strumento per ragazzi e adulti. "Ormai siamo tutti coinvolti nel progetto – conclude Chiara – anche nostro figlio e i nostri genitori. Insieme abbiamo scelto il nome Labadabadu che evoca il grido gioioso dei Flintostone, preceduto dalla parola Lab, per dare subito l’idea di un luogo sperimentale e di conoscenza. Per la biblioteca, ‘L’albero di Gio’, per accostare le stagioni della natura alle stagioni della vita". ‘L’albero di Gio’ diventa punto di prestito e lettura in collaborazione con la biblioteca Classense e, dal 20, sarà aperto il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 (info: 393-6617822). Oggi saranno presenti l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e i volontari di ‘Nati per leggere’ che leggeranno per tutti i bambini.

Roberta Bezzi