Una targa per Zaccagnini nella casa della parrocchia

Nel pomeriggio di domani, Casola ricorderà e onorerà la figura di Benigno Zaccagnini. Il politico ravennate ha avuto una lunga frequentazione con il paese che tuttora ne conserva importanti ricordi e testimonianze materiali. Alle 17.45 sarà inaugurata una targa nella casa della parrocchia di Sant’Apollinare dove Zaccagnini trascorreva i periodi di riposo, trovando la compagnia del parroco, don Adolfo Morigi, amico di vecchia data. Alle 18.30, nella sala ‘Spadolini’ di via Fondazza sarà presentato il libro ‘Zaccagnini, il seme buono della politica’ a cura di Aldo Preda e Carlo Zaccagnini. Il libro ripercorre la vita e l’impegno del leader politico dalla Resistenza alla guida della Democrazia cristiana, raccontando il suo stile politico improntato all’ascolto, alla responsabilità e alla vicinanza ai cittadini. La presentazione sarà accompagnata dai saluti del sindaco di Casola, Maurizio Nati e di Massimo Isola, presidente dell’Unione della Romagna faentina e dall’intervento del senatore Dario Franceschini. Oltre ai curatori del libro saranno presenti i figli del leader politico, Livia e Giovanni Zaccagnini. Al termine è in programma una visita al Centro studi ‘Zaccagnini’, ospitato nella Casa della cultura. Una sala comprende gli arredi dello studio e la biblioteca, provenienti dall’abitazione di Ravenna, donati dai figli al Comune di Casola, in nome dei legami tra Zaccagnini, Sant’Apollinare e i casolani, che lo incontravano spesso in paese.

Beppe Sangiorgi