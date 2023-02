Una tavola rotonda contro le morti sul lavoro

Si intitola ’Stop morte sul lavoro’ la tavola rotonda che si terrà stasera alle 21 al circolo Mama’s, in via San Mama 75. L’evento è promosso da Ge.Ne.Ra Coltivatori di cultura e legalità con l’associazione Cittadino Attivo di Bagnacavallo. Aderiscono inoltre Mama’s, Arci, Cgil, Libera Anmil e Comune di Ravenna. Per l’occazione saranno presenti il giornalista Massimo Manzoli, Franco Roncoli di Libera di Forlì e la coordinatrice del dipartimento salute e sicurezza della Cgil di Ravenna Caterina Marchetti.

L’obiettivo della serata è puntare l’attenzione sulle morti sul lavoro: "Una strage continua, con una media di tre al giorno – sottolinea Ge.Ne.Ra –, senza contare gli infortuni che portano invalidità permanenti. Le statistiche sugli incidenti sul lavoro raccontano dati e percentuali e dietro a ogni numero c’è un nome, storie, famiglie, amici, città, luoghi". Lo scopo è sensibilizzare istituzioni, sindacati, scuole, associazioni e cittadini "affinché temi importanti come la responsabilità aziendale e il processo di prevenzione e formazione sia potenziato, per sfatare il ’mito’ della fatalità delle morti".