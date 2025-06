Una telecamera da 55mila euro. Controllerà la corsia preferenziale di Marina nei festivi e prefestivi

Primo week end ’estivo’ a Marina di Ravenna con il tutto esaurito in bagni, ristoranti e attività commerciali. Quel che non è andato è il traffico, con code per il rientro a Ravenna che partivano dal paese e arrivavano fino alla rotonda del ponte mobile. "Questo – spiega il presidente della Pro loco di Marina di Ravenna Marino Moroni – a dimostrazione che la questione del traffico non si risolve con la preferenziale su viale delle Nazioni che è assolutamente ininfluente, come ha dimostrato il primo week end estivo di giugno. La questione non è arrivare a Marina, è uscire da Marina. Quindi alla nuova giunta chiediamo di bloccare un provvedimento inutile costoso come la preferenziale e risparmiare i soldi della telecamera e dei controlli dei vigili. Meglio mettere i vigili a fluidificare il traffico in uscita che a presidiare una strada che nei giorni scorsi ha dimostrato di funzionare bene nonostante siano stati eliminati circa un migliaio di posti auto in ragione dell’avvio del Parco Marittimo".

Peraltro, prosegue Moroni, "il Navetto al parcheggio del Marchesato non si è visto rendendo ancora più difficile la sosta. Il problema non è fare un senso unico inutile, è non fare arrivare troppe auto al mare e allora l’idea giusta era il parcheggio scambiatore al Pala de André con navetto verso il mare. Invece si è spostato tutto il traffico verso il litorale con i risultati che vediamo ogni fine settimana".

Intanto, a partire dal 15 giugno e fino al 1° settembre, è confermata la preferenziale a Marina di Ravenna nei festivi e prefestivi su viale delle Nazioni direzione nord (quindi per andare in centro a Marina per chi viene da Ravenna occorrerà percorrere via Trieste e svoltare a destra su via Ciro Menotti) e arriverà una telecamera a monitorare gli accessi con foto e sanzione da 83 euro per chi entra senza averne diritto.

La telecamera – che come risulta da una apposita delibera comunale del 23 maggio scorso costerà 55.500 euro per acquisto e installazione - sarà attiva, con ogni probabilità, a partire dalle 9 fino alle 24. Come fanno sapere dal Comune, la telecamera sarà posizionata entro il 15 giugno e da quella data potrà monitorare il traffico; il regime sanzionatorio scatterà solo dopo una fase iniziale di test e colpirà i veicoli diversi da Navetto, autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. Quel che è certo, quindi, è che la corsia preferenziale resterà.

La tesi del Comune è che il provvedimento aveva raggiunto gli obiettivi prefissati: velocizzare il percorso del Navetto, migliorare la fruizione in sicurezza di viale delle Nazioni, favorire l’utilizzo dei parcheggi scambiatori, utili sia alla frequentazione della spiaggia che alla rete commerciale. Intanto i commercianti di Marina archiviano un buon week end. "Direi che è andata bene – spiega Antonella Caravita dell’omonima ottica – perché c’era gente anche in centro e anche grazie all’apertura serale di sabato e domenica si è lavorato bene, E non tutti erano ravennati; anzi, abbiamo notato un buon numero di persone da fuori città". Bene anche gli alberghi: "Ma non tanto per i turisti, anche se qualcosa si è visto, – spiega Consuelo Rossini dell’Hotel Oasis – quanto per le regate veliche e gli operai del rigassificatore".

Giorgio Costa