"Una videochiamata con Beirut per salvare un paziente"

Una videochiamata tra Massa Lombarda e Beirut ha contribuito a salvare la vita di un paziente in gravi condizioni che si trovava ricoverato all’ospedale Saint George della capitale libanese. Da una aparte al cellulare c’era il cardiochirurgo professor Giorgio Noera, dall’altra il dottor Toni Khairallah, libanese già allievo del medico italiano. La vicenda, accaduta nella serata di sabato scorso 10 febbraio, è stata riportata sulla pagina Facebook Ancri-Bologna (Associazione nazionale Cavalieri al merito della Repubblica italiana) a cui il professor Noera è iscritto.

"Ho ricevuto una chiamata dal dottor Khairallah, un mio ex allievo, che era venuto in Italia con una borsa di studio negli anni Novanta – ha spiegato il professor Noera – mi ha chiesto aiuto per un caso che non aveva mai affrontato prima".

Il cardiochirurgo di Massa Lombarda ha raccontato che quella sera il collega a Beirut si trovava a casa e stava seguendo il festival di Sanremo quando una chiamata d’emergenza lo ha fatto scattare verso l’ospedale; un paziente aveva sviluppato un problema post infarto con altissimo rischio di mortalità: "Khairallah è rimasto molto legato al nostro Paese. Si sono allineate una serie di coincidenze – ha racconta il dottor Noera –. Guardava il festival, pensava all’Italia, si è ricordato di me e mi ha chiesto supporto. La telemedicina si fonda sul rapporto fra colleghi per avere il meglio del pensiero umano. La medicina chirurgica è un artigianato umanistico". I due medici sono rimasti connessi per diverse ore quella notte: "Abbiamo visto gli esami insieme, pensato a una strategia chirurgica, ho vegliato tutto il tempo in videochiamata, con una parte critica in sala operatoria durata più di un’ora; si è vissuta un’esperienza virtuale di aiuto". L’intervento è riuscito e ora il paziente è stabile.

Secondo il professor Noera la forza di questa esperienza non va tanto cercata nel ruolo della tecnologia quanto "nei rapporti umani tra professionisti che nelle aree di crisi portano poi a risultati sinceri e importanti. C’è solidarietà nel mondo tra chirurghi, molti hanno studiato in Italia, poi ognuno fa la sua carriera, ma ci si aiuta nelle difficoltà. È l’essenza della telemedicina".

Presso la Società Italiana Telemedicina, tra l’altro, il professor Noera è presidente Spin Out Accademico Health Ricerca e Sviluppo dell’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna e fa parte della commissione il cui obiettivo è l’uso della telemedicina durante le emergenze catastrofali, eventi critici naturali o di causa bellica.