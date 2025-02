Una vita a Palazzo . Merlato

Si è fatto attendere, come accade più o meno tutte le volte che c’è consiglio comunale da quasi sessant’anni, e ha fatto un’entrata degna della candidatura che di lì a poco sarebbe stata ufficializzata. Ieri mattina Alvaro Ancisi, 85 anni, si è presentato alla conferenza stampa con il sorriso di sempre. Politico di lungo corso, è entrato in consiglio comunale per la prima volta nel 1966, il 30 gennaio, e questa è la sua quinta candidatura a sindaco della sua città. Da quel gennaio 1967, a parte brevi periodi, durante i quali ha ricoperto altre cariche, è sempre stato in consiglio comunale, prima nelle file della Democrazia Cristiana e poi della civica Lista per Ravenna. Una presenza istituzionale costante, durante la quale ha svolto ruoli sia di governo, come assessore a fine anni ’60, sia di opposizione.

Attento, scrupoloso, conoscitore di tutti i regolamenti comunali da far paura ai tecnici più esperti, Ancisi si è presentato con una bozza del suo programma elettorale in mano. Degli oltre 20 capitoli ha letto l’indice: diritto alla sicurezza, lotta al clientelismo politico e alla corruzione, turismo, l’ambiente "che è vita, la raccolta di rifiuti, la mobilità dolce con trasporti pubblici affidabili, il mare e i suoi lidi, il centro storico, la nuova Darsena di città, i paesi del forese, il diritto alla salute, i servizi sociali, l’autismo, la famiglia al centro, il diritto alla casa, gli anziani, gli animali, la scuola, le imprese e il lavoro, il futuro del porto, lo sport e la Romagna in chiave autonomista.

Non ha rinunciato alla sua solita ironia. A chi, tra i presenti, lo definiva ‘grande’, ha risposto "anche troppo" riferendosi all’età, per niente spaventato all’idea che, se dovesse essere eletto, concluderebbe il suo mandato a 90 anni. Nessun problema. "Speriamo solo di non fare come Biden" ha detto.

a.cor.