Una vita a tutto gas: "L’auto mi ha dato tutto"

Da qualche giorno ha chiuso l’attività e presumibilmente la carriera di commerciante di auto più longevo che la cronaca conosca, non solo in ambito locale: Tonino Dradi ha 86 anni, e detiene da 62 la licenza di titolare di impresa alla Camera di commercio, che assieme a Confcommercio lo ha ripetutamente premiato per longevità; è stato titolare della Dradi Car di via Reale (a febbraio subentrerà Andrea Conservi). Quella passione per il motore nel dna dei romagnoli, che fa drizzare la pelle d’oca al sentire il rombo del motore, cominciò a 12 anni, quando (già garzone di officina) era arruolato con bandierina gialla come segnalatore al ponte sul Lamone di Mezzano, dove passava la Mille Miglia: un solo pilota ignorò la segnalazione, non rallentò affatto anzi accelerò, saltando tutta la discesa.

Il brivido che corse tra la folla, il grido "È Nuvolari!" lo segnò come un battesimo. Dopo altri passaggi in altre officine anche a Ravenna, dove il suo appuntamento con la Mille Miglia era fisso (o spingeva in officina le auto che rimanevano in panne, o era addetto a pulire la visiera dei caschi dei piloti dallo strato di schizzi di fango e moscerini e gradivano molto la sua offerta di servizi. Ha viaggiato all’estero, viaggi-premio di case automobilistiche (Russia, Kenya, Messico, Tunisia). ), ha poi commerciato automobili a un paio di km da quel ponte di Mezzano, sulla SS 16 Reale.

Ferie? Macchè: la domenica d’estate la passava su e giù sulle strade trafficate dove i vacanzieri restavano in panne con il cofano alzato e il vapore che usciva. Ha aperto fruttuose collaborazioni con rivenditori di auto Fiat appena usate dai dipendenti, con Torino, e con una officina che preparava auto speciali e d’epoca, la sua passione. Con la sua Cadillac è infatti un accompagnatore pressochè fisso dei vip a Milano Marittima per il Vip Master Tennis, e un appassionato delle gare di regolarità e raduni di auto storiche.

Il sindaco di Cortina lo ha premiato per 27 partecipazioni alla tradizionale sfilata in Corso Italia. Tra le imprese che lo hanno elettrizzato, il viaggio di consegna di una roulotte donata a un agricoltore in difficoltà con la stalla crollata nel terremoto nelle Marche 6 anni fa, arruolato dal parroco e viaggio compiuto sotto il controllo prudente (dati i suoi 80 anni) della Protezione civile. All’auto elettrica e all’età si ferma: tutto è cambiato, dal motore alla conduzione di un’azienda a lui stesso: ma non il suo legame quasi simbiotico con l’auto e la gioia dell’entusiasmo suscitato nella folla attorno alle auto storiche, motivo per cui ha contribuito alla difesa del passaggio della Mille Miglia da Ravenna. "L’automobile – è il suo bilancio – mi ha dato tutto".

Valeria Giordani