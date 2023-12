Una vita dedicata agli altri: "Prima vigile del fuoco poi nel volontariato . Fermo non so stare..."

Fabio Marzufero, classe 1963, dal 1° dicembre in pensione dopo aver indossato per 40 anni la divisa dei Vigili del Fuoco. Marzufero, se lo ricorda il suo primo intervento?

"Avevo 19 anni e il collega più anziano mi disse di togliere gli oggetti di valore - in quel caso era un catenina - da un uomo annegato nel Lamone, per consegnarli alla polizia".

Quale fu il suo impatto con la morte?

"Non pensai a nulla, se non a svolgere il mio lavoro".

Andiamo avanti veloce: quale è stato il suo ultimo intervento?

"Nel 2017 in via Dè Brozzi, a Lugo, per un incidente dove morirono una mamma e il suo bimbo di 5 mesi".

Si fa l’abitudine a scene di questo genere?

"Quando lavori, devi togliere dalla testa pensieri ed emozioni. Poi ti ’scarichi’ una volta finito. Io per esempio mi mettevo a sedere qualche minuto. Non esiste un essere umano che non provi qualcosa in determinate situazioni".

Lei è entrato a 19 anni nei Vigili del Fuoco, diventando Capo squadra nel 1999, Capo Reparto nel 2015 e Capo turno provinciale nel 2017: cosa ha provato quando si è tolto per l’ultima volta la divisa?

"Per me è stata una seconda pelle. L’ho indossata per due terzi della mia vita. È stato un distacco che ho dovuto metabolizzare, anticipandolo mentalmente. Comunque io da anni sono molto impegnato con il volontariato".

Ci arriveremo. C’è una foto che la ritrae con l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e la cancelliera Angela Merkel: ci faccia lei la didascalia.

"Luglio 2009, ad Onna, frazione dell’Aquila. La Germania donò una serie di casette. Fui il responsabile del percorso di sicurezza: accompagnai Berlusconi e Merkel in mezzo alla macerie, dicendo loro sottovoce in quali strade potevano andare".

Come la ’ingaggiarono’?

"Mi fu detto che avrei dovuto dare una mano a sgombrare un magazzino da della carne marcia. Mi parve strano, visto che queste operazioni erano state fatte tutte un mese prima. Poi al campo base di Barisciano furono ancora generici, dicendo che avrei dovuto "accompagnare due persone". Mi mandarono all’ingresso nord dell’area protetta, e lì venni messo ancora alla prova, quando il responsabile della sicurezza di Berlusconi mi chiese se potevo farlo entrare. Gli risposi di no, che non era consentito a nessuno".

Arriviamo al volontariato (ricordiamo che è pure Cavaliere della Repubblica): come e quando iniziò il suo impegno?

"Una quindicina di anni fa, col Comitato di Amicizia e Solidarietà di Bagnacavallo, vendevamo vestiti e oggetti dando il ricavato all’Irst di Meldola del grandissimo Dino Amadori. Con una parte pagavamo le bollette delle famiglie bisognose. Poi sono stato 7-8 anni addetto al settore disabili allo stabilimento balneare Tamerici a Marina di Ravenna, organizzando anche in quel caso iniziative per l’Irst".

Col tempo è entrato in contatto con tanti personaggi famosi.

"Il ballerino Roberto Bolle, il pilota Marco Melandri, l’allenatore di calcio Davide Ballardini, il Maestro Riccardo Muti. Tutti hanno donato oggetti personali per le nostre iniziative".

Durante ogni emergenza, lei dice ’presente’. A cominciare dalla guerra in Ucraina.

"Con ’Ravenna Solidale’ abbiamo assistito 66 famiglie, destinando a ciascuna le cose che sono state donate. Poi è arrivata l’alluvione: sono stato uno degli addetti dell’hub - ex centro vaccinale all’Esp. Mi occupavo dei contatti e della raccolta del materiale".

Il territorio ravennate è generoso?

"Tantissimo. Ma ho riscontrato generosità anche da parte di altre zone d’Italia".

E arriviamo a ’I colleghi di Grisù’, pompieri in turno libero diventati di casa in Pediatria.

"Sì. Tra i progetti portati a conclusione cito l’installazione di pannelli a realtà aumentata. Aiutiamo i minori che hanno bisogno. Ricordo Sara Cantagalli, la bimba faentina malata di tumore. In passato abbiamo fatto una donazione al piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone nel 2021".

Possiamo dire che non è il tipico pensionato da bar, con caffè e giornale?

"No (ride), non ce la faccio. Ho sempre fatto volontariato, anche insieme a mia moglie. Mi reputo una persona molto fortunata, ho visto molte cose brutte, ma il tempo speso per gli altri non mi pesa. Per me è una soddisfazione, anche morale".

Consiglierebbe a un ragazzo di entrare nei Vigili del Fuoco?

"Assolutamente sì, ma consapevole che servono doti innate: essere disponibile verso gli altri, rispettoso verso l’essere umano e orgoglioso di servire la nostra Repubblica".

Conosce tantissime persone: qualche partito le ha mai fatto la corte?

"Una volta un politico mi chiese, genericamente, ’ti candidi’?".

Risposta?

"Rimasi sorpreso. Nel mio futuro, non so cosa accadrà".

Cosa farà adesso?

"Dopo questa intervista (fatta alcuni giorni fa, ndr), ho appuntamento con l’Associazione nazionale carabinieri: entrai nel 2017 e faccio servizio di pattuglia".

Luca Bertaccini