’Una vita di corsa’, la storia di Loris Viroli

Toglietegli tutto, a Loris Viroli, tranne le scarpe per correre. Quella del runner 75enne sarà la prima storia protagonista del ciclo di incontri che inizierà domani alle 20.30 al Centro sociale di Pisignano Cannuzzo – via Zavattina, 6/d. L’atleta presenterà il suo libro ’Una vita di corsa’. L’iniziativa è a cura dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana che ripropone ’Serate con l’autore’. A curare l’intervista all’autore, mercoledì, il giornalista Dany Frisoni.

"Loris – dice lo stesso Frisoni –, nel racconto della sua vita sportiva, narra sia i momenti di gioia che quelli di difficoltà come quando ha saputo di una grave malattia, che ha poi superato. Nel 1975, insieme a tre amici, fondò la società sportiva Podistica Cesenate e, l’anno, successivo organizzò Il Giro dei Gessi, una gara che diventò una classica del podismo, a cui parteciparono negli anni i migliori atleti nazionali e internazionali".

Tanti sono i risultati che ha l’atleta ottenuto dal 1972 a oggi, con circa 2.000 gare disputate e circa 500 vinte. Numeri, davvero, da record.

Il 7 novembre 1982, allo stadio Dall’Ara di Bologna, stabiliva il record italiano su pista col tempo di 6h 51’ 7”, primato italiano per 20 anni e 5° tempo al mondo. Il 13 maggio 2022 si è svolto a Grosseto il campionato Europeo di corsa su strada sulla distanza di 10.000 metri.

Loris Viroli ha vinto nella categoria 70. Il 4 settembre 2022 ha partecipato in Irlanda al Campionato Mondiale di corsa in montagna di 8 chilometri.

Quest’anno a Goteborg ha dominato la gara di mezza maratona di campionato del mondo per la categoria m75 vincendo con il tempo di 1.32.35.

"Corro e correrò fino a che avrò fiato, fino a che le forze me lo permetteranno. Sono nato per correre con il vento in faccia", dice Viroli, che vive nel Cesenate, in chiusura del suo intenso libro.