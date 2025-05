Una vita nelle istituzioni

Alvaro Ancisi è candidato sindaco della lista che, insieme alla sua Lista per Ravenna, comprende Lega e Pdf, Ambiente & Animali. Insegnante elementare dall’età di 19 anni, laureatosi poi in Sociologia, ha raggiunto in seguito, tramite concorso, il livello massimo del settore giuridico-amministrativo pubblico. Eletto consigliere comunale nel 1966, assessore nel 1969, consigliere provinciale dal 1978 al 1982, fino ad oggi è stato consigliere comunale. Per 21 anni ai vertici dell’Associazione dei Comuni italiani e per 19 membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, dal 2020 ha chiuso con ogni incarico fuori Ravenna.