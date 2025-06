Una voce per il ’Piccolo principe’. È quella di Vanessa Gravina

La fiaba de ’Il piccolo principe’, capolavoro intramontabile di Antoine de Saint Exupéry, nella nuova versione curata da Vanessa Gravina, accompagnata al pianoforte da Corrado De Bernart, è la prima anteprima ufficiale della 25esima edizione di Emilia Romagna Festival che aprirà i battenti il 3 luglio.

Una prima esecuzione assoluta sarà in programma alle 21.30 di stasera presso Piazza Baracca a Lugo, che si svolge in occasione dell’anniversario della morte proprio di Francesco Baracca. Per questa nuova versione che Emilia Romagna Festival allestisce per il Comune di Lugo di Romagna, un omaggio a quella presentata a ERF nel 2009 da Catherine Spaak. Saranno utilizzate musiche di autori contemporanei come Luis Bacalov, Krzysztof Penderecki, Philip Glass, oltre a composizioni di Eric Satie. Eseguita da Corrado De Bernart al pianoforte, la musica diventa qui personaggio e si muove tra le parole e le suggestioni del testo per dare una maggiore profondità al racconto come se proprio lui, il ’Piccolo Principe’, avesse portato con sé sulla terra le “sue” musiche, la sua colonna sonora. A dare voce al racconto di questo esserino fantastico proveniente dal piccolo asteroide B-612, l’attrice Vanessa Gravina.

Biglietti d’ingresso: fino a 10 anni un euro, per gli altri 5 euro.