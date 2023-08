Una webcam filma tutto il giorno la vita delle tartarughe

In una striscia di spiaggia libera accanto al “Cala Zingaro” di Milano Marittima c’è la nursery delle tartarughe marine “Caretta Caretta”, la specie più comune presente nel mare Adriatico. Da qualche giorno, in quel corridoio di sabbia, per mostrare il ciclo evolutivo di questa specie, è stata installata una webcam che riprende quotidianamente - 24 ore su 24 - la vita del “nido”.

A creare il progetto è stato il fotografo ravennate Ottavio Giannella che si è occupato dell’installazione del sistema di ripresa grazie ai consigli del biologo Andrea Ferrari (Tao); https:m.youtube.com@FilmatiDeltaPo