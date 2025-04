"Una zona difficile, abbiamo fatto il possibile"

Anna Diculescu da quattro anni è la titolare del Methiu’s Caffé di piazza Caduti e quando è arrivata sapeva di essere in una zona non facile.

Diculescu, perché ha deciso di rilevare il locale proprio in questa zona?

"Siamo in pieno centro, c’è un grande passaggio, tanti uffici, si lavora. Volevo cambiare radicalmente il locale e la clientela. Abbiamo ripulito tutto, ristrutturato, abbiamo chiesto il permesso al Comune per realizzare il dehor all’esterno, ma soprattutto abbiamo iniziato a mandare via tutta la clientela precedente. Era pieno di spacciatori e balordi. Non è stato facile, me ne sono capitate di tutti i colori".

Cosa le è successo?

"Facevo segnalazioni tutte le volte che vedevo comportamenti illegali, ho cacciato via i vecchi clienti che continuavano a venire e mi sono ritrovata l’auto rigata, lettere di minacce nella buchetta della posta, perché non abito lontano, mi hanno offesa e minacciata. E io ho denunciato tutto. Sono sempre stata attenta nello scegliere il personale, ho licenziato una persona appena mi sono accorta che era il motivo per cui arrivavano clienti indesiderati".

Però sono accaduti ugualmente episodi gravi.

"Il 24 dicembre ho cacciato via due persone dal locale, avevano iniziato a litigare. Fuori hanno continuato e si sono anche picchiati, ma lontano da qui, li hanno fermati in un condominio sotto i portici di via Corrado Ricci. Non sono questi i nostri clienti".

Chi sono i vostri clienti?

"Principalmente chi lavora negli uffici della zona, ci sono banche, studi legali, la Provincia, e poi gli studenti. Erano queste le persone che hanno trovato gli agenti la mattina che sono arrivati e ci hanno fatto chiudere, così all’improvviso".

Sarete stati avvisati del fatto che c’era un procedimento nei vostri confronti.

"Sì, dovevamo rispondere entro 10 giorni e noi il primo marzo abbiamo inviato le motivazioni tramite avvocato. Il 6 marzo abbiamo avuto un incontro in Questura, abbiamo spiegato le nostre ragioni e sembrava fosse tutto a posto. Poi più niente. Ho pensato che la questione fosse risolta, invece l’altra mattina hanno chiuso il locale".

Nel provvedimento del questore viene contestato anche il fatto che tra i frequentatori del locale ci fossero persone con precedenti.

"Io ho sempre usato tutti gli strumenti che ho a disposizione per allontanare la clientela indesiderata, però non posso chiedere a chi entra se ha precedenti. Per evitare problemi ho rinunciato anche alle aperture serali. Chiudiamo al massimo alle 22".

Annamaria Corrado