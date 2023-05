Un’alluvione da cui non ci saremmo potuti salvare

Sono tutti arrabbiati, in tutta la provincia. E la rabbia di chi ha perso tanto o addirittura tutto è comprensibile, ma in questo caso personalmente penso che cercare un colpevole sia inutile. Abbiamo visto tutti quello che è successo ovunque, in tutti i fiumi della Romagna: le esondazioni non si contano più, ormai sono più coloro che hanno perso qualcosa dei fortunati che non sono stati toccati dall’alluvione. Un fenomeno del genere non si poteva prevedere e nemmeno evitare. Con una maggiore pulizia degli argini e più casse di espansione forse si sarebbero potuti ridurre i danni almeno in parte, ma da profana di fronte a un fenomeno così vasto ciò che penso è che non ci saremmo salvati in ogni caso, non del tutto. Si sono sgretolate le montagne, tutti i fiumi hanno rotto gli argini, si sono riversate su tutte le città della Romagna dei quantitativi d’acqua tali da invadere interi quartieri fino anche al secondo piano, nei casi più sfortunati. Una cosa del genere non si poteva né prevedere né contenere. Forse (ma è un’ipotesi, sarà la giustizia a dover chiarire) più casse di espansione avrebbero potuto salvare via Cimatti a Faenza nell’alluvione di due settimane fa, e sicuramente, come tutti ci auguriamo, verranno messi in campo sistemi in futuro per limitare i danni di fenomeni di questo tipo. Ma da una quantità d’acqua così imponente non avrebbe potuto salvarci nessuno.