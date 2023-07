Un’altra festa abusiva Palco e Dj in spiaggia nello stabilimento trasformato in discoteca

Continua il giro di vite della Polizia locale di Ravenna contro gli stabilimenti balneari trasformati in discoteca in assenza di autorizzazione. Dopo l’Aloha Beach, nel mirino è finito un altro bagno sempre di Marina Romea, il bagno Polka. Numerose segnalazioni pervenute al comando hanno portato gli agenti a riscontrare che, attraverso i canali social, lo stabilimento reclamizzava con cadenza ricorrente eventi serali musicali. Nella serata di mercoledì 12 luglio, in particolare, era previsto un evento denominato ’Polka loka party - Music madness ’, in cui si parlava esplicitamente di festa danzante. Analizzando filmati e fotogrammi, era emerso come in serate precedenti vi fosse stata una affluenza elevata di avventori, ripresi anche mentre ballavano. Così, nella serata dell’11, precedente a quella della festa, agenti in borghese sono andati a far visita allo stabilimento, riscontrando la presenza di un palcoscenico in legno di sei metri per quattro, con copertura in tessuto a forma di vela. Da accertamenti successivi presso lo Sportello attività produttive del Comune – Suap – è emerso che nell’atto di concessione del demanio marittimo il legale rappresentante dello stabilimento non faceva alcun riferimento alla presenza di quel palco, né era stata rilasciata alcuna autorizzazione che permettesse di svolgere eventi di pubblico spettacolo in quell’area.

Così, la sera del 12, sempre in abiti civili, gli agenti dell’ufficio di polizia commerciale sono tornati nello stabilimento di Marina Romea per verificare cosa sarebbe accaduto. Nell’area esterna era in corso una serata danzante con tanto di postazione Dj collocata sul palcoscenico ’sospetto’, casse per la diffusione della musica, amplificatori, luci stroboscopiche e circa 400 persone, molte delle quali intente a ballare. È stata riscontrata l’assenza di estintori, previsti dalla normativa antincendio, e indicazione delle vie d’esodo. L’assenza, inoltre, delle necessarie autorizzazioni ha comportato per il legale rappresentante una denuncia per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e occupazione abusiva del demanio marittimo. Posto sotto sequestro, infine, il palcoscenico ritenuto abusivo.