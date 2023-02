"Un’antica ricevuta e libri liturgici I nuovi tesori della Manfrediana"

"Uno scrigno di opere rare e preziose": la Manfrediana continua a regalare sorprese. Nel lavoro di catalogazione di volumi, custoditi nella biblioteca comunale di Faenza, il personale non smette di stupirsi di fronte a piccole scoperte che giorno dopo giorno emergono dai protagonisti, i libri. Nei giorni scorsi, ad esempio, all’interno di un volume da inventariare, uno dei dipendenti ha fatto un curioso ritrovamento: una ricevuta di un prestito librario che risale a 110 anni fa. "La ricevuta in questione – spiega la direttrice Daniela Simonini – è stata ritrovata catalogando i fondi della biblioteca. Il documento, che reca la data del 27 dicembre 1912, racconta una piccola storia faentina. L’utente dell’epoca aveva chiesto in prestito tre volumi di un dizionario enciclopedico delle scienze mediche, poi restituiti il 10 febbraio 1913". Il lettore era un medico, Paolo Galli, un personaggio della città. Dopo una breve ricerca, fatta proprio dal personale della biblioteca, è emerso essere vissuto in città tra il 1869 e il 1937. Il medico aveva diretto il brefotrofio di Faenza e, a sua volta, aveva donato alla Manfrediana 130 libri di medicina. L’aspetto singolare di questo piccolo ritrovamento sono le notizie che quel piccolo documento fornisce. Da un...