Un’antica tradizione che si rinnova da oltre cinquant’anni

Grande successo per la Nott de Bisò. La popolare manifestazione ha fatto il tutto esaurito, i rioni hanno venduto tutto. Rogo del fantoccio decisamente lungo, con la testa che è caduta a terra ancora ardente verso il Giallo ma molti hanno inteso anche verso il Borgo.

La vigilia dell’Epifania, come tradizione, da oltre 50 anni a Faenza è dedicata alla Nott de Bisò, manifestazione conclusiva del Palio di Faenza. Il grande fantoccio raffigurante Annibale, il guerriero saraceno che simboleggia le avversità, è stato bruciato in un enorme falò allo scoccare della mezzanotte ad opera del tedoforo Massimo Liverani, ex capo rione, come un anno fa, portacolori del Rione Verde, vincitore della Giostra del giugno scorso.

La giornata è stata decisamente positiva per i 5 Rioni, i loro stand sono stati presi d’assalto, sin dalla mattinata e la manifestazione è risultata decisamente un grande successo, in molti stand già verso le ore 11, era terminato il bisò, ogni rione ne prepara oltre 10 quintali ed erano verso l’esaurimento quasi tutte le scorte alimentari. Sicuramente una importante boccata di ossigeno per le casse rionali.

Il fantoccio è giunto nella piazza del Popolo, secondo un’antica tradizione, su un carro trainato da due grandi buoi bianchi. Il Rione vincente del Palio, il Verde, ha avuto il diritto a bruciarlo. La festa ha avuto il suo apice, allo scoccare della mezza notte, nel momento in cui il rappresentante del Rione di Porta Montanara, come l’anno passato, ha dato fuoco al Niballo assistito per la prima volta dal nuovo Podestà della Giostra, Cristian Malavolti.

Si segnala come il Niballo, rispetto al passato, abbia impiegato diversi minuti per bruciare. La testa del fantoccio ha piegato e poi ancora incadescente è caduta verso il Rione Giallo, anche se molti l’hanno interpretata anche verso Borgo. La leggenda vuole che indichi il prossimo vincitore del Palio del Niballo. Ma nei rioni, sono in pochi a credere in tale indicazione. Vedremo a giugno se l’auspicio sarà stato giusto.

Gabriele Garavini