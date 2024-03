Un’App racconta dieci luoghi della memoria

Cervia è presente nella nuova MemoriApp “Guida alla città del Novecento” con i principali luoghi di interesse del territorio legati alla storia del ‘900. La webapp è stata creata grazie al contributo della Regione, nell’ambito del bando per il sostegno ad iniziative di valorizzazione, insieme all’associazione Atrium (Architecture of Totalitarian Regimes in Europe’s Urban Memory) che ha fatto da capofila e che oltre a Cervia vede la presenza di altri due partner: il comune di Cesena e il comune di Tresigallo. La web app raccoglie luoghi di interesse del nostro territorio legati alla storia del secolo scorso, con particolare attenzione all’architettura razionalista ed eclettica degli anni Venti, Trenta e Quaranta come le colonie ed edifici storici, con in aggiunta un focus sulle fortificazioni belliche.

Questi i 10 punti d’interesse: Colonia Montecatini, Colonia Varese, Colonia Mantovana, Centro Climatico Marino, Grand Hotel Cervia, Albergo Mare e Pineta, Villa Perelli, Bunker Regelbau 668, Bunker Tobruk, Denti di Drago. Tutti i luoghi sono contrassegnati in loco da un QR code che rimanda al sito www.guidaallacittadelnovecento.it e collega gli uni agli altri in modo da incentivarne la fruibilità. Inoltre per promuovre l’app sono stati realizzati anche materiali cartacei come cartoline e depliant, che saranno presenti negli Iat e verranno distribuiti agli operatori turistici.