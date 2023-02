Un’artista giapponese per il Palio: sarà dipinto da Ayano Yamamoto

Sarà l’artista giapponese Ayano Yamamoto a dipingere il Drappo del Palio del Niballo 2023. Alcune settimana fa, si è svolta a palazzo Manfredi un’importante riunione della Deputazione del Niballo - Palio di Faenza. L’organismo è composto dal Magistrato dei Rioni, il sindaco Massimo Isola, che la presiede, il Maestro di Campo Antonio Lolli, oltre a Aldo Ghetti, già Maestro di campo e Podestà della Giostra, che ricopre il ruolo di delegato di fiducia del Magistrato dei Rioni e tre membri nominati dal Consiglio degli Anziani con competenze nell’ambito delle rievocazioni storiche e della storia del costume. Dal 2023 i tre nuovi membri tecnici sono: Luisa Renzi, Michele Orlando ed Eugenio Larosa. La deputazione si occupa degli aspetti storici, culturali e promozionali del Niballo. Fra le altre cose, la Deputazione sceglie l’artista che disegna il drappo del Niballo e autorizza le proposte di nuovi costumi da sfilata da parte dei Rioni e del Gruppo Municipale.

Già scelta l’artista che realizzerà il Palio 2023, che riporterà un’immagine dipinta e come da tradizione riprodurrà un’immagine inerente la vita di S. Pietro, come prescrive il regolamento. Si tratta dell’artista giapponese ma da tempo residente a Faenza, Ayano Yamamoto.

Yamamoto nasce in Giappone, a Kanagawa, nel 1979. Nel 2003 si laurea presso la Keio University di Tokyo in Lingua e Letteratura Anglo americana. Dopo una breve esperienza lavorativa decide di dedicarsi a quella che è sempre stata la sua più grande passione, la pittura, iscrivendosi nel 2004 alla Tokyo Art University, dove consegue il titolo di laurea nel 2008 specializzandosi in pittura ad olio. Nel 2009 viene selezionata attraverso il bando di concorso indetto dalla Fondazione Bevilacqua La Masa, che le mette a disposizione un atelier in un palazzo nel centro storico di Venezia, dove incomincia la sua esperienza di studi in Italia, frequentando l’Accademia di Belle Arti. Dal 2011 incomincia una collaborazione con la Galleria L’Ariete Contemporanea di Bologna ed espone in numerose mostre personali e collettive. Dal 2017 vive a Faenza, dove si trova il suo laboratorio artistico. Nel 2022 ha esposto i suoi dipinti alla Galleria della Molinella di Faenza.

Il corrispettivo spettante all’artista ammonta a 1500 euro ed è a carico del Comune di Faenza. Come avviene da oltre quindici anni il Palio, ad eccezione del 2021, sarà consegnato il prossimo 25 giugno prossimo sul sagrato del Duomo al Rione vincitore della Giostra 2023. Da segnalare inoltre che, il ’Liocorno’, il premio che sarà attribuito alla più "bella" figura femminile del Palio 2023, verrà realizzato dalla nota ceramista Faentina Marta Monduzzi; nata a Faenza, si è formata prima all’Istituto d’Arte per la Ceramica Gaetano Ballardini, poi all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Gabriele Garavini