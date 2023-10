"Un’asta c’era già stata. Ma il risultato fu revocato"

La Tipografia Moderna per tanti anni ha rappresentato un punto di riferimento dell’editoria ravennate e non solo. Là dentro, tra gli altri, aveva operato quale responsabile commerciale Giannantonio Mingozzi: per incompatibilità con il ruolo pubblico, "andai via quando diventai vicesindaco". Probabilmente chi meglio conosce apice e china della cooperativa in questione, al tempo legata all’Agci, è lo storico presidente Andriano Gatta. "Prima eravamo in via D’Azeglio - ha ricordato - e occupavamo tutto il piano terra di Palazzo Rasponi: io iniziai lì nel 1965 e poi sono stato presidente dal 1979 al 2013 e non ho mai visto un incendio là dentro". In via Pastore alle Bassette "ci arrivammo negli anni ’80". Anni senza dubbio proficui per la Tipografia Moderna tanto che "nel ’99-2000 avevamo un intero capannone nostro e un capitale di circa un miliardo e 500 milioni di lire".

Le cose via via sono andate peggiorando. E a contribuire non sono stati solo fattori nazionali come l’aumento del costo della carta, la diffusione di computer e social con il conseguente calo dei giornali da stampare, l’introduzione dell’euro e la conseguente crisi. Ma anche locali come il suicidio di Raul Gardini: "Il gruppo Ferruzzi ci faceva lavorare molto: soprattutto Gardini. Con lui eravamo amici: capitava che mi telefonasse dall’Argentina per fare dei biglietti".

Nel 2013 la svolta negativa con la liquidazione coatta amministrativa promossa dal ministero delle Imprese: "Non fu dichiarato il fallimento ma scattò una liquidazione e il ministero mise all’asta il capannone di nostra proprietà". Poi altri, "sotto il nome di Edizioni Moderna, avevano preso in affitto la struttura pagando il canone al ministero". Più che altro là dentro si custodivano "libri e riviste", in attesa che l’asta facesse il suo corso. E una prima aggiudicazione "c’era già stata: ma sembra che il vincitore non avesse poi rispettato tutte le condizioni" facendo così venire meno il risultato.

a.col.