Un’auto per Salvatore e lotta alla Sla. Successo per l’iniziativa in San Rocco

L’obiettivo della serata di beneficienza ’Un’auto attrezzata per Salvatore’ – organizzata lo scorso 1 settembre alla chiesa di San Rocco da Fabionlus, Amare Ravenna e parrocchia di San Rocco, sostenuta dai consiglieri comunali Fabio Bazzocchi, Chiara Francesconi e Daniele Perini, con la partecipazione del giovane pianista Domenico Bevilacqua e il patrocinio del Comune – è stato raggiunto: i promotori parlano di un vero e proprio successo che ha permesso l’acquisto di un mezzo attrezzato per Salvatore, a cui è stata diagnosticata la Sla nel 2021, che gli consenta di spostarsi non tanto per le terapie ma anche con e per la famiglia.