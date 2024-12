Undicenne investito sulle strisce

Grande paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, ieri verso le 13, per uno studente delle scuole medie. Un ragazzino di 11 anni è infatti stato investito da un’auto in viale Randi, all’uscita dalla scuola. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Pascoli, mentre il ragazzino attraversava le strisce pedonali.

Subito sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con un’ambulanza del 118 e la polizia locale per i rilievi di rito. L’undicenne è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso, ma era cosciente.